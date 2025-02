PosteMobile: Creami Extra Wow 300, per navigare senza limiti

Navigare senza pensieri e connettersi ovunque in Italia è oggi più semplice grazie a PosteMobile. Ma in particolare grazie alla sua offerta Creami Extra Wow 300. Questo pacchetto prevede crediti illimitati per chiamate e SMS, oltre a 300GB di traffico dati in 4G+, con una velocità fino a 300Mbps. Il tutto a 11.99€ al mese.

L’attivazione avviene solo online e ha un costo iniziale di 10€. A cui poi si aggiunge una prima ricarica obbligatoria di 15€ che copre il primo mese di utilizzo. PosteMobile si appoggia alla rete Vodafone. Assicurando una copertura estesa al 99% della popolazione e una connessione stabile in ogni area.

PosteMobile: gestione del credito e modalità di rinnovo

I clienti di PosteMobile potranno usufruire anche di servizi extra senza costi aggiuntivi. Come “Ti Cerco” e “Richiama Ora”. I quali permettono di non perdere nessuna chiamata, anche se il telefono è spento o fuori copertura. È incluso anche il controllo del credito residuo, facilmente accessibile tramite il numero 401212. Un altro vantaggio è la funzione hotspot. La quale consente di condividere i propri 300GB con altri dispositivi, senza costi nascosti.

Per continuare a usufruire della promozione, è necessario avere sempre credito sufficiente per il rinnovo mensile. Se questo sarà insufficiente, si applicano le tariffe standard. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per ogni SMS e 2€ per 500MB di internet. In alternativa, i clienti possono disattivare la connessione a consumo inviando un SMS al 4071160. Oppure accedendo alla propria area personale sul sito PostePay, utilizzando l’app ufficiale o chiamando il 160.

L’offerta è disponibile per privati, professionisti e aziende, con assistenza attiva 24 ore su 24. Maggiori dettagli possono essere consultati nella sezione Termini e Condizioni sul sito ufficiale o negli uffici postali. L’app PostePay, scaricabile su Android e iOS, permette poi di monitorare il piano tariffario. Oltre che ricaricare il credito e gestire la SIM in totale autonomia.