One UI 7 e Android 15 possono arrivare nel prossimo mese con Samsung galaxy

Prontissimo un nuovo aggiornamento targato Samsung per l’itera gamma dei suoi smartphone alla One UI 7 basata su Android 15, che arriverà senza ombra di dubbio entro il prossimo mese di marzo 2025. Le tempistiche risultano essere particolarmente stretti, considerando che l’interfaccia specifica di cui parliamo ha debuttato ufficiale di recente ed è limitata al momento ai soli Galaxy S25 e relative varianti Plus e Ultra. Specificando bene tutta l’intera questione, non si è trattato di un update in quanto la serie annunciata lo scorso 22 di gennaio è stata proposta con Android 15 come sistema operativo nativo.

A tal proposito, è stata riportata la lista dei dispositivi compatibili con la nuova UI, e dunque possiamo parlare specificatamente del nuovo aggiornando e dell’elenco che include sia i top gamma della serie Galaxy S e Galaxy Z, sia alcuni modelli di fascia media, concentrandoci sulle più recenti politiche di aggiornamento di Samsung.

Ecco tutto lo specchietto specifico

Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra (7 anni di aggiornamenti)

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE (7 anni di aggiornamenti)

Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE (4 anni di major update)

Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE (ultimo aggiornamento: One UI 7/Android 15)

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 (7 anni di aggiornamenti)

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 (4 anni di major update)

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 (ultimo aggiornamento: One UI 7/Android 15)

Ecco tutti i modelli specifici

Galaxy A06, Galaxy A05s, Galaxy A15, Galaxy A16, Galaxy A25, Galaxy A35, Galaxy A55, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A34, Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73, Galaxy M14, Galaxy F14, Galaxy M34, Galaxy M54, Galaxy F54, Galaxy M35, Galaxy M55, Galaxy F55.

Insomma delle novità davvero interessanti e questo specchietto ci fa capire perfettamente la situazione nello specifico.