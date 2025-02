ICH-X K3, il nuovo fuoristrada si prepara al debutto

Si continua a parlare delle novità che i costruttori del settore automotive porteranno sul mercato nel corso di questo 2025 iniziato da poco più di un mese. Si tratterà senza alcun dubbio di un anno ricco di nuovi modelli che puntano a conquistare nuovi utenti e a ottimizzare l’attuale parco auto circolante. Tra queste non possiamo certamente non parlare del fuoristrada ICH-X K3 che si prepara a diventare uno dei protagonisti delle strade nei prossimi mesi.

Il marchio ICH-X, parte del Gruppo DR, ha attirato l’attenzione degli utenti presentando questo modello in occasione del noto evento del Salone di Torino 2024. Ora però è giunto il momento di conoscere ulteriori novità. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo fuoristrada.

ICH-X K3: su strada nel corso del 2025

Quasi tutto pronto per il debutto ufficiale del fuoristrada su cui il marchio del Gruppo DR ha lavorato nel corso degli ultimi mesi. A contraddistinguere questo nuovo modello, un frontale che ci contraddistingue grazie alla presenza di fari con una forma squadrata ma non solo. Non passa inosservata la presenza di una griglia rettangolare piuttosto ampia.

Per consentire di avere un’esperienza di guida ottimale anche in off-road il costruttore ha deciso di dotare l’ICH-X K3 con appositi elementi a protezione della vettura. A tal proposito, l’azienda ha anche optato per una struttura della carrozzeria composta per il 75% da acciaio ad alta resistenza.

Trova spazio un motore 2.0 turbo benzina da 245 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti a doppia frizione. Per quanto riguarda la velocità, il K3 è in grado di raggiungere un massimo di 170 km/h. Inoltre, per offrire il meglio dell’esperienza in off-road non manca la trazione integrale XWD di sesta generazione di BorgWarner. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il costruttore fa sapere che è pari a 48.500 euro.