Un vecchio iPhone diventa un pezzo da collezione

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione. Basta pensare a come, ogni giorno, nuovi dispositivi sostituiscono rapidamente quelli del passato. Alcuni oggetti però diventano vere e proprie rarità, trasformandosi in pezzi da collezione ricercati. È questo il caso di un iPhone di prima generazione, ancora sigillato nella sua confezione originale. Proprio questo modello infatti, di recente, è stato venduto all’asta per l’incredibile cifra di 190.372 dollari.

La crescita del valore nel tempo degli iPhone

Lanciato nel 2007, il primo iPhone ha segnato una svolta unica nel settore della telefonia mobile. Con il suo touchscreen, un’interfaccia intuitiva e la possibilità di navigare su internet, ha letteralmente rivoluzionato il modo di intendere gli smartphone. All’epoca del debutto, il suo prezzo di vendita era di 499$. Una somma che oggi appare piuttosto bassa rispetto ai valori raggiunti ad oggi nelle aste per gli esemplari ancora sigillati.

Negli ultimi anni, infatti, il mercato del “vintage tecnologico” è cresciuto notevolmente. Gli oggetti non vengono più valutati per la loro funzionalità, ma per la loro rarità e valore storico. Il caso di questo iPhone ne è la dimostrazione più eclatante.

L’interesse per il primo iPhone non è esploso all’improvviso. Ma è stato il risultato di un fenomeno in costante sviluppo. Già nel 2022, un modello ancora imballato era stato venduto per 39.339$, mentre un altro aveva raggiunto i 63.3560$ all’inizio del 2023. La cifra record dell’ultima asta, però, segna un punto di svolta, confermando la crescente domanda per questi dispositivi.

Non tutti gli iPhone di prima generazione, però, possono raggiungere cifre simili. Perché un dispositivo acquisisca valore, deve possedere caratteristiche ben precise. Tra cui confezione sigillata, condizioni perfette e, possibilmente, essere una versione rara. Il modello venduto all’asta era infatti quello da 4GB, meno diffuso rispetto a quello da 8GB.

Ad ogni modo questo fenomeno non riguarda solo gli iPhone. In quanto anche altri prodotti Apple, come il Mac e i primi modelli di iPod, hanno raggiunto quotazioni impressionanti nelle aste. Insomma, il mondo della tecnologia cambia rapidamente, ma alcuni dispositivi non perdono valore, al contrario, lo acquistano.