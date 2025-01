Apple TV+ inizia il nuovo anno offrendo un regalo agli appassionati di cinema e serie TV. Di cosa si tratta? Il 4 e il 5 gennaio, l’intero catalogo sarà disponibile gratuitamente per tutti. Per accedere all’offerta non servirà alcuna registrazione o abbonamento. Basterà aprire l’app AppleTV sul proprio dispositivo durante il weekend per immergersi in una vasta selezione di contenuti.

Apple TV+: produzioni di qualità per ogni gusto, serie premiate e film acclamati

L’iniziativa, annunciata sui social media, ha subito generato grande interesse. Si tratta di una mossa strategica da parte di Apple, che cerca di distinguersi nel competitivo mercato dello streaming. Puntando su un catalogo ridotto ma di alta qualità. Il servizio finora è stato noto per le prove gratuite limitate ai nuovi utenti o per l’offerta di episodi pilota di alcune serie. Ma ora si apre per la prima volta in un modo molto più ampio, mostrando la volontà di ampliare la propria base di iscritti.

Chi approfitterà di questo weekend gratuito avrà accesso a un catalogo che punta sulla qualità delle produzioni originali. Gli amanti delle serie TV potranno finalmente scoprire titoli di grande successo come Ted Lasso, una commedia pluripremiata con Jason Sudeikis. Oppure Severance, un thriller psicologico interpretato da Adam Scott e Patricia Arquette. Chi preferisce il cinema troverà titoli di rilievo come CODA. Vincitore dell’Oscar come miglior film nel 2022, o Finch, in cui Tom Hanks dà vita a un’avventura emozionante.

La scelta di Apple di offrire due giorni di streaming gratuito cade in un periodo in cui molte persone sono ancora in vacanza. Rendendo così più facile approfittare dell’occasione per dedicarsi a qualche maratona di visione. È un invito ad esplorare un’offerta che si distingue per la cura e l’attenzione ai dettagli, con storie che spaziano tra vari generi.

Prepariamoci quindi a un weekend all’insegna dell’intrattenimento di qualità. Un’opportunità per scoprire titoli imperdibili e immergersi nel mondo delle produzioni firmate Apple TV+.