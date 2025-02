Windows 11 rivoluziona la gestione dello spazio per i giochi

Lo spazio di archiviazione è una risorsa sempre più preziosa per i giocatori su PC. Con i videogiochi moderni che superano spesso i 100GB, molti utenti si trovano costretti a gestire con attenzione lo spazio disponibile. Un problema piuttosto diffuso soprattutto su SSD di capacità limitata. Per rispondere a questa esigenza, Microsoft ha deciso di introdurre una nuova funzione su Windows 11.

Quest’ ultima infatti permetterà di installare solo le componenti necessarie di un gioco. Lasciando agli utenti la libertà di scegliere cosa scaricare e cosa escludere.

Windows 11: una maggiore libertà nella gestione dei giochi su PC

L’aggiornamento che porta questa innovazione è la Build 27788 di Windows 11 ed attualmente è in fase di test per gli Insider dei canali Canary e Dev. Questa nuova funzionalità si integrerà direttamente nel Microsoft Store e consentirà di rimuovere o evitare il download di elementi superflui. Come, ad esempio, modalità di gioco secondarie, pacchetti di lingue non utilizzati o texture ad altissima risoluzione. L’obiettivo è chiaro. Ovvero provare a ridurre lo spazio occupato dai giochi, senza doverli disinstallare completamente.

Uno degli esempi più evidenti di quanto questa novità possa essere utile è Call of Duty: Black Ops 6. A tal proposito, Microsoft ha evidenziato come la sola campagna single-player di questo titolo occupi oltre 80GB dei 300GB totali richiesti. Ma, grazie alla nuova funzione, chi è interessato solo al multiplayer potrà installare esclusivamente quella modalità. Riducendo così drasticamente l’impatto del gioco sulla memoria disponibile.

Questa opzione non è del tutto nuova nel mondo del gaming su PC. L’app Xbox per Windows, infatti, già permetteva una gestione simile di alcuni titoli. Però l’integrazione diretta nel Microsoft Store punta a semplificare ancora di più il processo e renderlo più accessibile. Le anteprime rilasciate da Microsoft mostrano un’interfaccia chiara e intuitiva. Insieme ad interruttori che permettono di selezionare o rimuovere specifici elementi in pochi click.

Ad ogni modo, nonostante le potenzialità di questa funzione, Microsoft non ha ancora fornito una lista dettagliata dei giochi che la supporteranno. Essendo ancora in fase di test, potrebbero esserci modifiche prima della distribuzione ufficiale. Ma una cosa è certa, se implementata correttamente, questa soluzione potrebbe rappresentare una svolta per chiunque desideri ottimizzare lo spazio senza rinunciare ai propri giochi preferiti.