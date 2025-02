Amazon Kindle Scribe: ora gli appunti sono molto più semplici da prendere

È arrivato un nuovo aggiornamento da parte di Amazon per tutti gli utenti che dispongono di un dispositivo Kindle Scribe. Pensato appositamente per scrivere e prendere appunti, ora questo prodotto può beneficiare di una gestione delle note negli e-book molto più semplice rispetto a prima. Comparirà infatti di fianco un pannello laterale, ma solo per volontà dell’utente che sceglierà di richiamarlo. Questo garantisce dunque a chiunque di prendere appunti in maniera rapida e semplice, anche perché, ricordiamo, il Kindle Scribe nasce proprio come una sorta di blocchetto digitale.

Come funziona il nuovo sistema di note

L’aggiornamento introduce un’icona discreta ma sempre visibile nell’angolo in alto a destra della pagina. Aprendo il pannello laterale, gli utenti possono:

Selezionare con il pennino il testo su cui vogliono annotare qualcosa;

il testo su cui vogliono annotare qualcosa; Scrivere direttamente le note accanto alla porzione evidenziata;

accanto alla porzione evidenziata; Fissare le note , in modo che vengano mostrate automaticamente a schermo pieno quando si arriva alla pagina corrispondente;

, in modo che vengano quando si arriva alla pagina corrispondente; Personalizzare la larghezza del pannello e scegliere tra due layout: docked (fisso) o overlay (sovrapposto).

La nuova funzionalità non si limita agli ebook, ma è compatibile anche con documenti Word, rendendo Kindle Scribe ancora più versatile per chi lo utilizza per studio e lavoro.

Kindle Scribe di Amazon si aggiorna: si può installare il tutto anche manualmente

Il nuovo update distribuito da Amazon è quello con numero di firmware 5.17.3. Entrambi i modelli, quello del 2022 e quello del 2024, possono beneficiarne.

Il rilascio sta avvenendo in maniera graduale e tramite aggiornamento OTA. Gli utenti che non hanno nessuna voglia di attenderema chi non vuole aspettare può scaricare il file manualmente dal sito ufficiale di Amazon e installarlo con pochi passaggi:

Scaricare l’aggiornamento sul computer; Collegare il Kindle Scribe al PC tramite cavo USB; Trasferire il file nella memoria interna del Kindle; Scollegare il dispositivo, premere “Disconnetti” sullo schermo e accedere alle Impostazioni; Selezionare “Aggiorna il tuo Kindle” per completare l’installazione.

Ovviamente non sono solo queste le migliorie che sono state apportate da Amazon. Diversi bug sono stati risolti e ci sono miglioramenti generali che tendono a rendere l’esperienza degli utenti ancor migliore rispetto a prima.