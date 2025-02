Truffa di febbraio 2025: il messaggio vi ruba i soldi in pochi secondi

La truffa di quest’oggi è davvero clamorosa in quanto sembra effettivamente tutto reale. Il messaggio, che pare arrivare da una bella ragazza, in realtà è solo un tentativo di adescamento delle persone per fargli credere di aver fatto colpo su qualcuno con il reale intento di rubargli soldi e dati personali.

È questa la truffa che purtroppo sta tenendo sotto scacco diversi utenti in Italia

Quello che c’è in basso è il messaggio che purtroppo sta mettendo in difficoltà più persone in Italia. Il testo è una truffa a tutti gli effetti e vuole portare via dati personali e soldi in poco tempo. Ecco come si presenta sia a coloro a cui arriva tramite e-mail che a chi arriva tramite applicazioni di messaggistica istantanea:

“Ciao, vorrei offrirti una conoscenza amorevole e piena di entusiasmo.

Mi chiamo Cordia e sono venuta qui la settimana scorsa come parte di un programma di scambio di un anno.

Dal momento che non ho ancora trovato amici e fan qui, ti suggerisco di determinare il momento giusto insieme e organizzare appuntamenti molto interessanti.

Spero ti sia piaciuta la mia idea semplice e interessante? Voglio dire subito che sono molto aperta e pronta per qualsiasi fantasia.

Allego il percorso al mio profilo e aspetto il tuo messaggio, nickname Kiss_Cordia-634.

Nel mio profilo troverai il mio numero whatsapp e le mie foto.

Sto aspettando la tua chiamata”.

Il testo è sulla lunghezza d’onda di tanti altri messaggi che sono arrivati proprio durante l’ultimo periodo a tantissimi utenti italiani. Secondo quanto riportato, anche questa volta l’intento è lo stesso, ovvero quello di far cliccare le persone su un link dal quale si aprirà poi un modulo da compilare come se ci si stesse iscrivendo ad un sito di incontri reale. Ovviamente non esiste nulla di tutto ciò, ma solo l’intento dei truffatori di portare via ai poveri malcapitati soldi e dati personali senza che neanche se ne accorgano.