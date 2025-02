Google sotto accusa: lo spot di Gemini al Super Bowl e la gaffe sul Gouda

A pochi giorni dal Super Bowl 2025, l’evento sportivo più atteso negli Stati Uniti, Google si trova al centro di una controversia. Il motivo? Le persone cominciano a mettere in dubbio la trasparenza della sua comunicazione. Tutto ciò si è scatenato in seguito alla trasmissione di uno spot pubblicitario. Quest’ ultimo era stato realizzato per esaltare le capacità della sua intelligenza artificiale Gemini. Ma ha finito invece per sollevare interrogativi sulla sua effettiva affidabilità.

Google: errore statistico e spiegazioni poco convincenti

Il video mostrava un imprenditore del Wisconsin Cheese Mart utilizzare Gemini per generare una descrizione del formaggio Gouda da inserire sul sito web della sua azienda. Un’analisi più approfondita però, ha rivelato che il testo pubblicizzato come creazione originale dell’IA era in realtà presente sul sito dell’azienda fin dal 2020. Ovvero ben tre anni prima del lancio ufficiale di Gemini. Il caso ha scatenato reazioni immediate, con accuse di inganno rivolte a Google. La quale ora si trova a dover chiarire se lo spot fosse una semplice simulazione o un vero test delle capacità della sua tecnologia.

A complicare la situazione è stato un ulteriore errore contenuto nello spot. In quanto Gemini dichiarava che il Gouda rappresentasse “il 50-60% del consumo mondiale di formaggio. Ma si tratta di un dato completamente privo di fondamento. Infatti, dopo la scoperta dell’imprecisione, Google ha dovuto rimuovere questa affermazione sia dalla pubblicità che dal sito dell’azienda casearia.

Gli “errori” dell’ IA

Davanti a tutto ciò si è espresso il presidente di Google Cloud Apps, Jerry Dischler. Il quale ha tentato di placare le critiche con un post sui social media, affermando che l’errore non fosse una vera e propria “allucinazione” dell’IA. Infatti secondo Dischler, Gemini avrebbe semplicemente ripreso informazioni reperite sul web. Questa spiegazione però non ha convinto il pubblico. Soprattutto perché il testo mostrato nello spot risaliva addirittura all’anno 2000.

È importante ricordare però che sul sito ufficiale di Gemini compare sempre un’avvertenza. Ovvero, un testo scritto che recita che l’ IA può commettere errori. Di conseguenza è sempre meglio controllare attentamente ogni domanda e risposta effettuata. Ad ogni modo, almeno per il momento, Google non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla vicenda.