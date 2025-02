Google Calendar rende facile scegliere il calendario giusto

Google Calendar ha appena lanciato un aggiornamento che renderà la vita molto più facile a chi ha un sacco di calendari da gestire. Immagina di dover creare un evento e dover navigare tra un sacco di opzioni per scegliere il calendario giusto. Non il massimo, vero? Fino a poco tempo fa, per selezionare un calendario, dovevi toccare quello predefinito e poi scorrere tra un elenco. Se hai una dozzina di calendari, questo processo diventava un po’ un incubo.

La nuova funzione di Google Calendar

Ebbene, con l’ultima versione dell’app per Android, Google ha finalmente deciso di semplificare le cose. Ora, invece della vecchia schermata a tendina, trovi un carosello a scorrimento che ti mostra tutti i calendari a colpo d’occhio. È una cosa da niente, ma fa una differenza enorme, specialmente se sei uno di quelli che ha mille calendari sparsi tra lavoro, famiglia e impegni vari. Non solo scorrere tra le opzioni è più veloce, ma con il calendario selezionato evidenziato, è tutto molto più chiaro.

Questa novità era stata già avvistata a gennaio, ma ora è finalmente disponibile per tutti quelli che hanno la versione 2025.05.1-722559100 di Google Calendar, appena rilasciata. Però, come capita con gli aggiornamenti, non tutti la riceveranno immediatamente, quindi se non l’hai ancora vista sul tuo telefono, potrebbe volerci qualche giorno. Se proprio non ce la fai ad aspettare, c’è sempre la possibilità di scaricare l’APK dal sito APKMirror e installarlo manualmente (anche se non è la soluzione ideale per tutti).

Se invece preferisci fare tutto il percorso ufficiale, basta andare su Google Play Store, cercare Google Calendar e cliccare su “Aggiorna” (se non l’hai già fatto). E se usi la versione web, puoi sempre andare su calendar.google.com. Insomma, niente più scuse per non avere il calendario sempre sotto controllo!