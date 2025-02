Google Maps: la novità che cambia il modo di salvare i luoghi

Google Maps è da sempre una delle app più utili per orientarsi, sia che si tratti di fare una passeggiata in città o di pianificare una gita in una nuova destinazione. Tuttavia, a lungo andare, c’era un problema: quando si salvano troppi luoghi, come ristoranti, monumenti o posti nascosti da visitare, la mappa tendeva a diventare un vero e proprio caos. Immaginate una mappa che, invece di essere chiara e utile, assomigliava a un quadro astratto, pieno di pin colorati che si sovrapponevano e rendevano difficile capire dove si trovava davvero quello che avevamo salvato. Non proprio l’ideale, vero?

Addio caos dei pin, arrivano i punti colorati

Per risolvere questa situazione, Google ha deciso di fare un passo avanti e rendere l’esperienza ancora più semplice e intuitiva. La novità riguarda proprio la visualizzazione dei luoghi salvati: quando fate zoom indietro sulla mappa, non vedrete più i soliti pin che occupano troppo spazio e creano confusione. Al loro posto, appariranno piccoli punti colorati che sono decisamente più facili da distinguere e non intasano la visualizzazione.

Ma la parte interessante non finisce qui: ogni colore rappresenta una categoria diversa di luogo, il che rende tutto molto più ordinato e chiaro. Ad esempio, i posti che abbiamo messo tra i preferiti saranno segnati con un punto rosa, mentre quelli che vogliamo ancora visitare saranno evidenziati in verde. E quelli con la stella (come nelle vecchie cartine turistiche) avranno un punto giallo. È un sistema di colori pensato per rendere la mappa meno ingombrante e, allo stesso tempo, più facile da consultare.

Al momento, questa modifica è ancora in fase di test, quindi non tutti gli utenti potranno vederla subito. Se siete curiosi e volete provarla in anteprima, potete iscrivervi al programma beta su Google Play Store. Non è stata fissata una data precisa per il lancio ufficiale, ma ciò che è certo è che Google Maps sta evolvendo da una semplice app di navigazione a uno strumento sempre più completo e versatile. E chissà quali altre sorprese ci riserveranno nei prossimi aggiornamenti!