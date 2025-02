Snapdragon 6 Gen 4: il futuro degli smartphone di fascia media

Negli ultimi anni, il settore degli smartphone di fascia media ha visto una crescita notevole. Aumentata la domanda degli utenti sono migliorate, di pari passo, anche le prestazioni e le funzionalità di questi dispositivi. Ecco che Qualcomm decide così di rispondere a queste richieste. Come? Con il nuovo Snapdragon 6 Gen 4. Ovvero, una piattaforma mobile progettata per offrire un’esperienza d’uso di alto livello. Questa soluzione garantisce maggiore fluidità e reattività nei device mobili.

In particolare grazie a un incremento dell’11% nelle prestazioni della CPU QualcommKryo e a un miglioramento del 29% nella potenza grafica della GPU QualcommAdreno. Anche l’efficienza energetica è stata ottimizzata. Cosa che ha concesso un risparmio del 12% per una batteria più duratura. Senza però compromettere le prestazioni.

Snapdragon 6 Gen 4: un passo avanti nell’intelligenza artificiale e nella connettività

Ma Snapdragon 6 Gen 4 non si limita solo a migliorare le sue funzionalità. Poiché si occupa anche di risolvere l’esperienza multimediale degli utenti. I giocatori, infatti, ora potranno sfruttare immagini in 4K. Oltre che un audio wireless senza perdite di qualità grazie alla tecnologia SnapdragonSound. Anche la connettività è stata potenziata, offrendo supporto al 5G e al Wi-Fi di ultima generazione. Tutti elementi fondamentali per chi utilizza lo smartphone per il lavoro o la creazione di contenuti. Il comparto fotografico è stato ulteriormente affinato per garantire scatti nitidi e video di alta qualità. Indipendentemente dalle condizioni di luce esterne.

Uno degli aspetti più innovativi di Snapdragon6 Gen4 è senz’altro l’integrazione avanzata dell’IA.

Qualcomm, infatti, ha ampliato il supporto alla tecnologia GenAI. Rendendola accessibile a un pubblico ancora più vasto. Ciò si traduce in prestazioni ottimizzate per il riconoscimento delle immagini, l’elaborazione dei dati e l’automazione delle attività quotidiane. Deepu John, senior director di product management dell’ azienda, ha sottolineato come la nuova piattaforma rappresenti un punto di svolta per gli smartphone di fascia media. Proprio perché migliora il gaming, la fotografia e la produttività con una gestione efficiente delle risorse.

Nei prossimi mesi, produttori come Realme, OPPO e Honor presenteranno nuovi dispositivi dotati di Snapdragon6 Gen 4. Consolideranno così il ruolo di Qualcomm come leader nel settore.