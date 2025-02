Ci capita ormai spesso di parlare dell’azienda cinese Xiaomi. Un’azienda da sempre conosciuta poiché opera nel campo dell’elettronica di consumo, ma che negli ultimi anni ha deciso di fare il suo debutto nel settore delle quattro ruote. Nel corso degli anni dunque i suoi progetti sono stati ottimizzati e ampliati includendo anche lo sviluppo di vetture destinate a giungere su strada con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con tale obiettivo, l’azienda cinese ha deciso di portare avanti lo sviluppo di modelli che puntano a conquistare gli utenti. Di conseguenza, di competere con tantissime altre icone di marchi automobilistici importanti. Non dimentichiamo che il primo modello realizzato, la berlina elettrica SU7, continua ad essere tra le proposte richieste dagli utenti. Ad oggi però sembrerebbe che l’obiettivo di Xiaomi sia quello di ottimizzare la produzione. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi dall’azienda.

Xiaomi: l’obiettivo è aumentare la capacità produttiva

Puntare sempre al massimo per poter competere con realtà ormai affermate da anni. Così l’azienda cinese Xiaomi punta ad ottimizzare la capacità produttiva per poter vendere un maggior numeri di auto. Secondo quanto affermato affermato fondatore, presidente e CEO del colosso, l’obiettivo di Xiaomi è di riuscire a consegnare un totale di 300.000 veicoli entro il 2025.

Non a caso, un aumento della capacità di produzione sarà indispensabile per poter soddisfare le richieste degli utenti. Sappiamo infatti che per chi ordina la berlina elettrica SU7 è necessario attendere 6 mesi prima di poterla portare a casa.

La decisione dell’azienda cinese, di aumentare la produzione, risulta dunque essere indispensabile al fine di poter stare al passo con la richiesta. Xiaomi sta dunque valutando in che modo ottimizzare i numeri visto che lo stabilimento di Pechino attualmente ha una capacità annua di circa 150 mila vetture.

Con il debutto della SU7 Ultra, previsto per fine febbraio, l’obiettivo di vendita è di 10.000 unità nel 2025. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.