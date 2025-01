Xiaomi non è solamente un’azienda che nel corso degli anni si è affermata come produttore di dispositivi tech. Dopo il successo in questo ambito, infatti, ha deciso di intraprendere una nuova strada, ovvero quella delle quattro ruote. Una strada che l’ha portato pian piano a sviluppare nuove strategie e progetti che hanno ottenuto importanti risultati. Un esempio che non passa certamente inosservato è il traguardo raggiunto con la sua Xiaomi SU7.

Non a caso, la SU7 è la prima vettura che il marchio Xiaomi ha realizzato e si contraddistingue grazie alla nuova architettura elettrica a 800 Volt. Prima vettura che oggi segna un importante traguardo con un record di vendite. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Xiaomi SU7: oltre 150.000 unità vendute

Portare sul mercato una vettura elettrica. E’ stato questo l’obiettivo dell’azienda cinese Xiaomi dopo aver conquistato parte del mercato dei dispositivi tech. Un’iniziativa certamente studiata nei minimi dettagli e che, grazie alla collaborazione con BAIC, gli ha consentito di realizzare la sua prima vettura, il SU7.

Secondo i dati diffusi nelle scorse ore, sembrerebbe che il modello Xiaomi sia riuscito a conquistare un gran numero di utenti. Si parla, nello specifico, di un numero che supera le 150.000 unità vendute.

Un annuncio, relativo all’andamento delle vendite del SU7, arriva direttamente dal CEO dell’azienda, Lei Jun. Non a caso, non è stato un semplice annuncio dei dati delle vendite ottenute ma molto di più. Il costruttore, infatti, ha deciso di rendere noti i dati relativi alle vendite della Xiaomi SU7 tramite un video in diretta che ha avuto l’obiettivo di mostrare a tutti quelle che sono le innovazioni tecnologiche che si è riusciti ad implementare sul modello.

In seguito al traguardo delle oltre 150.000 unità vendute, Xiaomi punta ad aumentare i numeri raggiungendo 300.000 unità della SU7 entro il 2025.