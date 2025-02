Iliad lancia due offerte TOP da 250 e 300 GB con il 5G incluso

Iliad si dimostra sempre un gestore pieno di sorprese, in quanto è in grado di presentare improvvisamente nuove soluzioni che fanno andare in estasi gli utenti. Il provider telefonico mobile ha infatti presentato ufficialmente proprio durante la giornata di oggi due offerte sia per chi è già cliente che per i nuovi clienti. Si tratta della TOP 250 e della TOP 300, promo che includono quantità di giga enormi e tanta qualità.

Per attivarle c’è tempo da oggi 11 febbraio fino al prossimo 6 marzo 2025. Ovviamente al loro interno non ci sono solo giga per navigare sul web, ma anche minuti e messaggi.

Iliad lancia le nuove offerte: date il benvenuto alla TOP 250 e alla TOP 300

Ecco i dettagli delle due tariffe che Iliad ha appena lanciato sul mercato della telefonia mobile:

Iliad TOP 250 250 GIGA in 4G/4G+/5G ; Minuti e SMS illimitati ; 13 GIGA utilizzabili in roaming zero ; Costo: 9,99 euro/mese ; Attivazione SIM: 9,99 euro .

Iliad TOP 300 300 GIGA in 4G/4G+/5G ; Minuti e SMS illimitati ; 16 GIGA utilizzabili in roaming zero ; Costo: 11,99 euro/mese ; Attivazione SIM: 9,99 euro .



Iliad rende tutto più semplice: ecco come attivare le promo

I nuovi clienti possono attivare le offerte direttamente sul sito di Iliad, nei negozi ufficiali o tramite SIMBOX, scegliendo tra SIM fisica o eSIM.

I già clienti, invece, possono passare gratuitamente a una delle nuove offerte dall’Area Personale. Basta seguire la procedura e attendere la mail di conferma, che indicherà la data di attivazione della nuova tariffa a partire dal rinnovo successivo.

Chi ha, ad esempio, la tariffa FLASH 250, può effettuare il passaggio a TOP 300 mantenendo lo stesso costo mensile di 11,99 euro, ma con 50 GIGA in più.

Con queste due nuove proposte, Iliad continua a puntare su offerte chiare e competitive, mettendo a disposizione un’ampia quantità di dati senza costi nascosti. Non bisogna fare altro che dare un’occhiata al sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e per sceglierne una.