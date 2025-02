WindTre contro Iliad con un’offerta speciale a soli 7€ al mese

Gli anni passano ma WindTre sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare al suo obiettivo principale: spiazzare Iliad. Sin dall’ascesa dell’operatore francese, il gestore arancione ha dimostrato di voler convincere quanti più utenti a trasferire il loro numero attraverso selle straordinarie offerte operator attack. WindTre, dal primo momento, ha dimostrato di volersi adeguare ai nuovi standard dettati dall’emergere dell’operatore low cost modificando le sue tipiche offerte e includendo nel prezzo altissime quantità di Giga di traffico dati per la navigazione. Oggi, infatti, basta davvero poco per ottenere una tariffa telefonica economica e in grado di garantire tanti Giga. Dal canto suo WindTre propone ben due offerte differenti agli utenti che desiderano abbandonare Iliad, tra queste la WindTre GO 150, disponibile a un prezzo decisamente irrisorio.

Scopri come attivare l’offerta WindTre con 150 GB al mese

La WindTre GO 150 è riservata ai nuovi clienti del gestore arancione che, al momento dell’acquisto della nuova SIM, effettuano il trasferimento del numero da Iliad o uno dei seguenti MVNO:

Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

Indicando il gestore di provenienza e acquistando la nuova SIM, in promozione a 0€, i nuovi clienti potranno attivare la WindTre GO 150 senza sostenere alcun costo iniziale, se non la spesa necessaria per il primo rinnovo anticipato. Ogni mese avranno la possibilità di sfruttare:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

10,1 GB extra in UE

Il costo dell’offerta ammonta a soli 7,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito o PayPal. I clienti potranno attivare l’offerta presso i punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale. In quest’ultimo caso, non sarà necessario sostenere alcun costo di spedizione per ricevere la SIM direttamente a casa.