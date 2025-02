Amazon Fire TV resta con Android

Le Fire TV di Amazon continueranno a basarsi su Android. Perché si parla di questo? Ebbene, le ultime indiscrezioni circolate nei mesi lasciavano intendere che l’azienda stia lavorando a una piattaforma completamente nuova. Ma i documenti ufficiali emersi di recente raccontano una storia diversa.

Secondo fonti attendibili, infatti, Amazon sta sviluppando una nuova versione del software per Fire TV, costruita su Android 14 e identificata con il livello API 34. Tale scelta conferma la volontà di mantenere un sistema già consolidato. Evitando la frammentazione e garantendo continuità sia agli utenti che agli sviluppatori. Il supporto per Android resta dunque una colonna portante della strategia di Amazon, almeno per il prossimo futuro.

Amazon Fire: il nuovo aggiornamento e le sue implicazioni

L’aggiornamento in arrivo punterà a migliorare la compatibilità con le app esistenti. Cercando di migliorare al tempo stesso le prestazioni del sistema. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza d’uso più fluida. Senza però stravolgere l’interfaccia a cui tutti sono ormai abituati. Le informazioni sullo sviluppo della nuova build provengono dalla documentazione tecnica destinata agli sviluppatori. Anche se il termine “Fire OS” non è menzionato esplicitamente, essa viene trattata come parte integrante della linea di aggiornamenti delle FireTV. Ciò suggerisce che Amazon voglia mantenere un legame stretto con Android. Senza però rinunciare alla personalizzazione del proprio software.

Una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione di una modalità di test virtuale. Questa funzione permetterà agli sviluppatori di provare le nuove caratteristiche prima del rilascio ufficiale. Così da ridurre il rischio di problemi di compatibilità e facilitando la manutenzione delle app.

Attualmente, nessun dispositivo Fire TV utilizza ancora questa struttura. Ma la sua presenza nei documenti ufficiali fa pensare che potrebbero arrivare nuovi modelli compatibili. Di conseguenza, l’ipotesi di un passaggio a un sistema operativo proprietario sembra ormai essere abbandonata.

Amazon, quindi, ha scelto la continuità. Investendo su un aggiornamento continuo anziché su un drastico cambiamento. Il futuro delle Fire TV resterà legato ad Android, con migliorie mirate per garantire stabilità e funzionalità avanzate.