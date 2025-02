Google Pixel 9a: svelati i possibili prezzi per l’Italia e l’Europa

Il Google Pixel 9a potrebbe arrivare sul mercato europeo con un prezzo in linea con il suo predecessore, il Pixel 8a. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo smartphone della serie A di Google dovrebbe essere proposto a 549 euro in Europa, con una cifra simile prevista anche per l’Italia.

Prezzo e posizionamento del Google Pixel 9a

Le informazioni trapelate indicano che Google manterrà una strategia di prezzo coerente con i modelli precedenti. Il Pixel 8a, attualmente in vendita a 549 euro, sembra aver stabilito un punto di riferimento per il nuovo dispositivo, evitando un aumento significativo dei costi per gli utenti. Questa scelta confermerebbe la volontà della compagnia di offrire un’esperienza premium a un prezzo accessibile, mantenendo le caratteristiche distintive della serie Pixel, come la fotocamera con software avanzato e l’esperienza Android stock ottimizzata.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla data di lancio, ma il Pixel 9a potrebbe essere presentato entro la metà del 2025, seguendo il ciclo annuale di aggiornamento della serie. Le versioni precedenti della linea A sono state introdotte solitamente tra maggio e giugno, suggerendo che anche il Pixel 9a potrebbe fare il suo debutto nello stesso periodo.

Sebbene non siano ancora noti tutti i dettagli tecnici, è probabile che il Pixel 9a erediti alcune caratteristiche chiave dal Pixel 9, mantenendo un design moderno e miglioramenti hardware rispetto al modello precedente.

L’elemento distintivo della gamma resterà il comparto fotografico, supportato dall’intelligenza artificiale di Google, che ha sempre rappresentato un punto di forza nei dispositivi della serie A.

Google Pixel 9a dovrebbe arrivare in Europa con un prezzo di 549 euro, mantenendo la strategia di prezzo del Pixel 8a. L’uscita è attesa entro la metà del 2025, con possibili conferme ufficiali nei prossimi mesi. Il nuovo modello potrebbe rappresentare un’opzione interessante per chi cerca un’esperienza Pixel senza spendere troppo, bilanciando prestazioni e funzionalità avanzate.