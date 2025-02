Iliad: un’offerta senza sorprese per tutti

Nel mercato della telefonia mobile, Iliad continua a distinguersi con un’offerta chiara e vantaggiosa. Parliamo di 180GB di traffico dati in 4G e 5G, minuti e SMS illimitati in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, il tutto a soli 9.99€ al mese. Un prezzo che non cambierà nel tempo, senza costi nascosti o vincoli contrattuali. L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99 euro ed offre un servizio trasparente e accessibile.

Iliad: un sistema digitale per privati e professionisti

Ma non è tutto. Poiché oltre al traffico incluso, Iliad offre 13GB dedicati al roaming in Europa, garantendo una connessione stabile anche all’estero. Il supporto alla tecnologia VoLTE assicura chiamate in alta definizione su rete 4G e 5G, migliorando la qualità dell’audio e la stabilità delle conversazioni. Con una copertura in continua espansione e l’assenza di vincoli, l’operatore francese si conferma così una delle scelte più competitive nel mondo mobile italiano.

Iliad non si limita però solo alla telefonia mobile. L’azienda ha infatti sviluppato una rete di punti vendita e corner. In modo da permettere agli utenti di acquistare una SIM o ricevere assistenza in modo rapido e diretto. In più l’app e l’area clienti online consentono di gestire facilmente il proprio piano tariffario, controllare il credito residuo. Oltre che di modificare le impostazioni del servizio in pochi clic.

Anche le aziende e i titolari di Partita IVA possono usufruire di offerte flessibili. Tutto ciò con soluzioni pensate per garantire comunicazioni affidabili e senza costi nascosti. Per chi cerca una connessione veloce anche a casa, Iliad propone un vantaggio esclusivo. I clienti mobile con un piano da 9,99 o 11,99€ possono attivare un’offerta fibra ottica con uno sconto fino a 48€ all’anno.

Iliad continua così la sua rivoluzione nel settore delle telecomunicazioni, offrendo tariffe semplici, chiare e senza sorprese, conquistando sempre più utenti grazie alla trasparenza e alla qualità del servizio.