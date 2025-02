Magic7 di HONOR: prestazioni e AI al centro della scena

In una serata all’insegna dell’innovazione e della tecnologia, HONOR ha presentato la nuova Serie Magic7 in un evento esclusivo tenutosi nella suggestiva cornice di Garage 21. Tra esperti del settore, giornalisti e appassionati, l’atmosfera era elettrica, carica di aspettative per le novità del brand. A condurre la serata è stata Federica Masolin, volto noto del giornalismo sportivo, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle ultime innovazioni, tra cui HONOR EARBUDS Open e HONOR PAD V9, dispositivi che presto arriveranno anche sul mercato italiano.

HONOR Magic7 debutta a Garage 21

La serata si è aperta con una conferenza stampa in cui Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR, ha illustrato i successi del brand nel biennio 2023-2024 e delineato gli obiettivi per il 2025. L’azienda ha visto una crescita costante, posizionandosi tra i marchi con il maggiore incremento di quota di mercato, con un aumento significativo del prezzo medio dei dispositivi. L’ambizione è ora quella di spingere ulteriormente l’espansione, puntando a un incremento del 30% in termini di quantità e del 50% in valore. Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR, ha sottolineato come il brand sia determinato a proseguire su questa strada, innovando costantemente per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla tecnologia.

A seguire, Fabio Moioli, esperto di intelligenza artificiale, ha approfondito il ruolo dell’AI nella trasformazione tecnologica, evidenziando il suo impatto sulle esperienze quotidiane degli utenti. Dopo le presentazioni, gli ospiti hanno avuto modo di esplorare quattro aree esperienziali dove testare in prima persona le caratteristiche della nuova serie. Dalla potenza dello zoom AI Super Zoom alle funzionalità avanzate della fotocamera con l’AI Eraser, passando per le prove di resistenza del Magic7 Lite, ogni dettaglio è stato studiato per sorprendere e coinvolgere il pubblico.

L’evento si è concluso con un DJ set, trasformando la presentazione in una vera e propria festa. Tra le curiosità più apprezzate, i barman hanno realizzato cocktail utilizzando Magic7 Lite come base d’appoggio, dimostrandone l’eccezionale resistenza. Un mix perfetto tra innovazione e intrattenimento, che ha reso la serata ancora più memorabile.

In concomitanza con il lancio, HONOR ha annunciato una promozione speciale per la Serie Magic7. I dispositivi, disponibili nei colori Black e Golden, saranno acquistabili dal 10 febbraio sui canali ufficiali e presso i principali rivenditori di elettronica, con offerte esclusive valide per tutto il mese. Un’occasione imperdibile per chi desidera entrare nel mondo HONOR con un device di ultima generazione a un prezzo vantaggioso. Con THAT’S MAGIC, HONOR ribadisce il suo impegno verso l’innovazione, portando sul mercato dispositivi sempre più performanti e intelligenti.