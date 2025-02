DOOM: adesso gira anche su un adattatore Apple

Quando si parla del noto titolo del 93, Doom, viene ormai spontaneo pensare a quale strana e inaspettata piattaforma qualche sviluppatore curioso abbia deciso di farlo funzionare, nel corso degli anni infatti ne abbiamo viste di cotte e di crude dal momento che il titolo è stato fatto funzionare su praticamente ogni possibile piattaforma immaginabile, ad esempio un utente è riuscito a farlo funzionare all’interno di un file PDF ed un altro ancora all’interno di un file Word, sostanzialmente è emerso come la fantasia sia l’unico limite per far girare questo titolo.

Doom gira su un adattatore

Questa volta il noto titolo che ha fatto la storia dei videogiochi è stato fatto girare nello specifico su un adattatore Apple da Lightning a HDMI, un dispositivo che, fino ad oggi, era pensato esclusivamente per il trasferimento di segnali audio e video da dispositivi Apple a schermi esterni.

Questa tipologia di adattatore presenta al proprio interno un piccolo processore con all’interno una versione incredibilmente semplificata di iOS, quest’ultima infatti permette semplicemente di dirigere e elaborare i flussi video e audio in entrata e in uscita, farci girare Doom è stata un’impresa abbastanza complessa, dal momento che sono presenti pesanti limitazioni che impediscono appunto l’utilizzo di questi adattatori per scopi non previsti dalla loro creazione, a quanto pare però non è stato impossibile e infatti tramite un video disponibile su YouTube, si può vedere il titolo funzionare senza troppi problemi, il collegamento ad un Mac è stato imprescindibile per consentire il funzionamento del dispositivo, ma il titolo gira senza nessun dubbio all’interno dell’adattatore e non sul computer.

Possiamo dunque aggiungere quest’ulteriore dispositivo alla lunghissima lista di device che hanno fatto funzionare il titolo senza troppi problemi, non si tratta sicuramente del dispositivo più strano, ma sicuramente può sorprendere vedere il titolo funzionale in questa maniera.