DJI rimuove le restrizioni di volo per i droni negli Stati Uniti

DJI ha annunciato un’importante modifica alle restrizioni di volo sui suoi droni negli Stati Uniti, eliminando le zone di divieto di volo automatiche precedentemente imposte dai propri dispositivi. La decisione rappresenta un cambiamento significativo nella politica dell’azienda e potrebbe avere implicazioni rilevanti per il mercato dei droni negli USA.

Cosa cambia con l’aggiornamento di DJI?

DJI ha rimosso il sistema di blocco automatico delle no-fly zones, che impediva ai suoi droni di decollare in determinate aree sensibili, come vicinanze di aeroporti, infrastrutture critiche e zone a rischio sicurezza. In passato, questi limiti erano implementati direttamente nei software dei droni, rendendo impossibile l’uso in aree predefinite senza un’autorizzazione esplicita.

Con la nuova politica, gli utenti avranno maggiore libertà di volo, ma saranno responsabili di rispettare le normative locali. DJI ha chiarito che la rimozione del blocco automatico non significa un’autorizzazione al volo ovunque, ma piuttosto un maggiore affidamento sulle normative statunitensi e sulla responsabilità dei piloti.

Il cambiamento arriva in un contesto di forti tensioni tra DJI e le autorità statunitensi, che da tempo valutano restrizioni e divieti nei confronti dell’azienda cinese per questioni di sicurezza nazionale. DJI, leader mondiale nella produzione di droni, ha spesso dovuto fronteggiare pressioni politiche e regolamentari negli Stati Uniti, che hanno tentato di ridurre la dipendenza da prodotti cinesi nel settore della tecnologia aerea.

La rimozione delle no-fly zones potrebbe essere una risposta diretta alle limitazioni imposte dal mercato americano, cercando di rafforzare il controllo degli utenti sui dispositivi senza interferenze aziendali. Tuttavia, la decisione potrebbe attirare nuove critiche da parte delle autorità federali, che già considerano i droni DJI un possibile rischio per la sicurezza. La modifica offre ai piloti maggiore flessibilità nella gestione del volo, ma aumenta anche la responsabilità nell’uso dei droni. Gli utenti dovranno rispettare le normative FAA (Federal Aviation Administration) per evitare sanzioni e voli non autorizzati.

Le restrizioni locali rimarranno comunque in vigore e chi pilota un drone DJI dovrà verificare eventuali divieti di volo attraverso fonti ufficiali, come le piattaforme di regolamentazione del traffico aereo.