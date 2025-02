ARM conferma la licenza a Qualcomm: collaborazione sulle architetture prosegue

ARM ha deciso di non revocare il contratto di licenza con Qualcomm, confermando la continuazione della collaborazione tra le due aziende per lo sviluppo di architetture basate su ARM. L’annuncio arriva dopo mesi di tensioni e speculazioni su una possibile rottura, che avrebbe potuto rimettere in discussione il futuro dei chip Snapdragon.

Accordo stabile tra ARM e Qualcomm

Durante l’ultima conferenza finanziaria, ARM ha chiarito la propria posizione, dichiarando che continuerà a concedere a Qualcomm i diritti di licenza per le sue architetture. Questo significa che l’azienda statunitense potrà sviluppare e produrre processori basati su ARM senza interruzioni, garantendo la continuità della gamma Snapdragon, utilizzata in numerosi dispositivi mobili.

Le tensioni tra le due aziende erano nate in seguito all’acquisizione di Nuvia da parte di Qualcomm, una startup specializzata nella progettazione di CPU ad alte prestazioni. ARM aveva inizialmente contestato la decisione, cercando di revocare il contratto di licenza, ma alla fine ha scelto di mantenere la collaborazione, riconoscendo l’importanza strategica di Qualcomm nel settore mobile.

La conferma dell’accordo rappresenta una svolta importante per il settore dei semiconduttori, poiché Qualcomm rimane uno dei principali produttori di chip basati su ARM. Il mantenimento della licenza assicura stabilità nel mercato degli smartphone, tablet e PC, evitando potenziali interruzioni nella produzione di dispositivi con processori Snapdragon.

Questa decisione permette a Qualcomm di continuare a sviluppare SoC avanzati, sfruttando le tecnologie ARM per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica dei suoi chip. Il marchio statunitense sta inoltre espandendo il proprio raggio d’azione, puntando anche al settore PC e AI, dove i processori basati su ARM stanno diventando sempre più competitivi.

L’accordo confermato apre nuove prospettive per l’innovazione nei dispositivi mobili e non solo. Qualcomm potrà continuare a progettare chip personalizzati utilizzando le istruzioni e le architetture ARM, senza la necessità di sviluppare alternative da zero. Questo significa che le future generazioni di Snapdragon continueranno a essere basate sulla piattaforma ARM, con possibili evoluzioni in termini di prestazioni e compatibilità.