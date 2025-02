Truffe online: così vi svuotano il conto direttamente da WhatsApp

Recentemente un nuovo pericolo all’orizzonte si è palesato per tutti gli utenti connessi al mondo del web, nello specifico stiamo parlando delle truffe online che questa volta però hanno deciso di cambiare mezzo di diffusione e di utilizzarne uno decisamente molto più comune e potenzialmente fruttuoso rispetto agli altri, stiamo parlando di WhatsApp, i truffatori da qualche settimana stanno usando la nota piattaforma di messaggistica per cercare di colpire il maggior numero di utenti possibile tramite dei messaggi fraudolenti che hanno un solo scopo, ingannare il lettore per poi portarlo a consegnare le proprie informazioni sensibili con le sue stesse mani, si tratta infatti di una strategia ragionata pensataper ingannare la vittima facendole compiere azioni che andranno contro se stessa, l’utilizzo di WhatsApp è legato al fatto che quest’ultimo aumenta in modo importante le probabilità di successo dal momento che consente ai truffatori di contattare molte più vittime rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali.

Truffa anche in Italia

La truffa in questione recentemente e sbarcata anche in Italia, tanti utenti infatti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi nelle loro caselle WhatsApp i quali sono simili tra loro dal momento che contengono, seppur con termini diversi, una richiesta di tempo e attenzione per poter scambiare due parole e in caso di risposta sarà seguita da una serie di messaggi pensati per ingannare chi legge e portarlo in errore, questo messaggio viene spedito da un utente con un numero caratterizzato da un prefisso decisamente poco comune e soprattutto assente nella nostra rubrica, per di più questo numero non ha nessun tipo di gruppo in condivisione con noi e ha come paese di provenienza una nazione decisamente inaspettata e perlopiù africana.

Se tutti questi elementi dovessero essere presenti tutti insieme, potete stare certi quasi al 100% di avere a che fare con un tentativo di truffa bello e buono, in tal caso la cosa migliore che potete fare è bloccare immediatamente il contatto che vi ha scritto onde evitare ulteriori tentativi da parte di quest’ultimo di mettersi in comunicazione con voi.