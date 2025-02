Amazon STREPITOSA: il robot aspirapolvere Lefant costa solo 99 euro

I robot aspirapolvere sono dispositivi divenuti con il tempo estremamente importanti nelle case degli italiani, proprio perché rappresentano il giusto aiuto per la pulizia dei pavimenti, su cui molti di noi fanno affidamento ogni giorno, in modo da velocizzare tale operazione, riducendo l’apporto manuale dell’utente stesso. Attualmente sul mercato esistono numerose varianti dello stesso prodotto, tra questo spicca una soluzione decisamente economica realizzata da Lefant, grazie alla promozione di Amazon.

Il modello che potete acquistare a prezzo scontato è il Lefant M210P, un roobt aspirapolvere che presenta dimensioni perfette per l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti, raggiungendo per la precisione 28 cm di diametro e 7,8 cm di altezza, data l’assenza di una torretta LiDAR nella parte superiore dello stesso. Ciò gli permette di pulire senza problemi sotto mobili bassi, tavolini o anche divani, riuscendo a districarsi anche in aree particolarmente piccole e ristrette. Il controllo del terminale può avvenire sia tramite l’applicazione mobile dedicata, compatibile con Android o iOS, che appunto sfruttando i pulsanti fisici posizionati nella parte superiore dello stesso.

Approfittate delle offerte Amazon e dei codici sconto gratis che potete avere in esclusiva solo su questo canale Telegram dedicato.

Robot aspirapolvere: la promozione di questi giorni su Amazon

Risparmiare sull’acquisto di un robot aspirapolvere di alto livello è possibile con la promozione Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare il modello indicato nel nostro articolo con un esborso finale di soli 99 euro, quando già negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso era stato di 239 euro (risparmio ulteriore del 58%). Acquistatelo al seguente link.

La potenza di aspirazione, a conti fatti almeno, non è particolarmente elevata, dato che raggiunge 2200Pa, ma è comunque un dispositivo dalla buonissima autonomia pari a circa 120 minuti di utilizzo continuativo, con funzione che gli permette di tornare alla base di ricarica, nel caso in cui tale quantitativo non fosse sufficiente per completare l’operazione avviata.