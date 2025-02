Apple MacBook Air: SCONTO PAZZO su Amazon, il prezzo più CONVENIENTE

Gli Apple MacBook Air sono universalmente ritenuti e conosciuti come la porta d’accesso al mondo dei MacBook, proprio perché permettono al singolo consumatore di godere appieno dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, riuscendo in parte a risparmiare sul prezzo finale di vendita. Il dispositivo in promozione in questi giorni su Amazon è stato lanciato nel corso del 2022, e per questo motivo il suo prezzo è stato ridotto di oltre 300 euro.

Stiamo parlando dell’Apple MacBook Air caratterizzato dalla presenza di un processore Apple M2, la penultima generazione tra quelle disponibili sul mercato, octa-core con GPU integrata 8-core, che prevede una configurazione di base di 16GB di RAM con alle spalle 256GB di memoria interna su SSD. Lo chassis è al solito realizzato in alluminio, di ottima qualità, in quanto reso opaco e ottimamente oleofobico, oltre che essere particolarmente resistente a graffi ed urti. La colorazione indicata nell’articolo è la Galassia, anche se sul mercato si possono trovare colori differenti tra loro.

Apple MacBook Air: la promozione su Amazon

Acquistare un Apple MacBook Air non è mai un’operazione da fare a cuor leggero, almeno fino ad oggi, giorno in cui Amazon ha deciso di abbassare fortemente il livello di spesa del prodotto, mettendolo a disposizione dei consumatori con un esborso finale di 908,99 euro. Per dovere di cronaca sottolineiamo come il valore consigliato sarebbe di 1249 euro, con lo sconto degli ultimi 30 giorni che l’ha visto invece scendere a circa 979 euro. Andate subito a questo link per l’acquisto.

L’autonomia è uno dei suoi punti di forza, poiché può raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuativo, salvo ovviamente un utilizzo intensivo, come ad esempio per gaming o operazioni di editing video/fotografico, che in questo caso consumerebbero più energia.