Tesla: perdita di fiducia degli utenti, secondo uno studio

Da sempre la casa automobilistica Tesla è conosciuta per essere un’azienda con un alta capacità di produrre vetture dalle prestazioni eccellenti che consentono all’utente di avere sempre il massimo del comfort. Un comfort accompagnato da un’esperienza di guida che si contraddistingue certamente rispetto ai competitor. Ciò nonostante, molto spesso, può capitare che anche per i costruttori più importanti ci siano delle problematiche nel corso degli anni.

Secondo un’importante ricerca portata avanti dall’EV Politics Project, il costruttore statunitense Tesla starebbe perdendo popolarità tra i potenziali acquirenti di veicoli elettrici negli Stati Uniti. Che cosa sta succedendo? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli più importanti che sono stati svelati nelle scorse ore.

Tesla: perdita di popolarità per il brand statunitense?

Chi di noi non conosce Tesla? Un marchio sempre attento a soddisfare le esigenze degli automobilisti ed in grado di proporre modelli con un design del tutto ricercato. Ad attirare particolarmente l’attenzione, nelle scorse ore, una ricerca portata avanti dall’EV Politics Project. Come accennato in precedenza, secondo quest’ultima, il costruttore statunitense starebbe perdendo popolarità tra i potenziali acquirenti di veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Quale sarà il motivo di una simile crisi che non ci si aspetterebbe mai da un marchio come Tesla? Come sappiamo, i costruttori che puntano a conquistare il mercato e, di conseguenza, più utenti sono aumentati nel corso degli anni. Di conseguenza, l’azienda di Elon Musk deve affrontare una crescente concorrenza sempre più alta e più forte.

Nello specifico, dunque, il sondaggio coinvolgendo 600 persone, mostra che il 37% degli intervistati interessati all’acquisto di un’auto elettrica è sfavorevole a Tesla.

La qualità dei veicoli Tesla rimane del tutto indiscussa ma, nonostante ciò, il problema sembrerebbe riguardare l’opinione pubblica. Un opinione pubblica che avrebbe deciso di spostarsi contro l’azienda probabilmente a causa della svolta politica effettuata dal numero uno di Tesla. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a tale questione. Riuscirà Tesla a riacquisire la fiducia?