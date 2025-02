Ecovacs innova con Deebot X8 Pro Omni e altri prodotti di qualità

Ecovacs è azienda sempre pronta ad innovare nel proprio settore, lanciando sul mercato dispositivi di qualità e di fascia alta, come l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni, primo nel suo genere, con tecnologia di lavaggio OZMO ROLLER.

La tecnologia OZMO ROLLER garantisce un tasso di riduzione delle macchie del 99%, riuscendo a rimuovere a tutti gli effetti ciò che le vecchie generazioni di robot aspirapolvere, con funzione di lavaggio, non erano in grado di rimuovere. La pulizia è stata completamente reinventata con l’utilizzo di acqua fresca, che porta ad avere il mocio sempre pulito, evitando di lasciare aloni e strisce, o tralasciare angoli e bordi.

Con la pulizia automatica istantanea è possibile avere il mocio sempre pulito, sono presenti 16 ugelli che spruzzano acqua pulita sul rullo, questo viene lavato 200 volte al minuto (per averlo sempre pulito ad ogni passata), ed il sistema elimina l’acqua sporca con una “strizzata”, evitando di conseguenza la contaminazione incrociata. Durante la pulizia il robot aspirapolvere va ad aspirare rapidamente l’acqua sporca all’interno del serbatoio dell’acqua usata, per poi riprendere dal principio tutto il ciclo di pulizia.

La combinazione del lavaggio istantaneo del rullo, con la pressione verso il basso di 4000 Pa (18’000 Pa di aspirazione) in un’area di contatto relativamente ristretta, permette di raggiungere un livello di pulizia molto elevato. Ecovacs Deebot X8 Pro Omni integra tecnologia TruEdge 2.0 con pulizia adattiva dei bordi, sistema Omni-Approach AIVI 3D 3.0 e sensore 3D Edge, per una perfetta navigazione all’interno dell’ambiente, oltre ad una potente aspirazione con la Zero Tangle 2.0 (pronta ad impedire che capelli si possano incastrare attorno alla spazzola centrale). Se interessati a conoscere da vicino il prodotto, vi potete collegare qui, è previsto anche uno sconto del 10% fino al 22 febbraio 2025, che porterà il prezzo a scendere dal listino di 1299 euro.

Ecovacs: gli altri prodotti di ultima generazione

Nello stesso periodo Ecovacs sta lanciando tanti altri prodotti interessanti, come Winbot W2 Pro Omni e Winbot Mini, due dispositivi appartenenti alla serie Winbot, e creati per la pulizia senza sforzo dei vetri delle vostre abitazioni. Winbot W2 Pro è il primo robot lavavetri dell’azienda dotato di stazione portatile che permette la ricarica durante l’utilizzo, sfrutta tecnologia WIN-SLAM 4.0 per una pulizia più efficace del 37%, rispetto ai modelli precedenti, con batteria integrata, avvolgitore automatico del cavo, protezione contro le cadute, e soprattutto una trasportabilità estrema, proprio grazie alla stazione portatile. Lo potete acquistare su Amazon al seguente link, ordinandolo al suo prezzo di listino di 599 euro.

Winbot Mini è compatto, perfetto per pulire spazi stretti alti, più piccolo e sottile della concorrenza (spessore di 55 millimetri), WIN-SLAM 3.0, integra spray a atomizzazione ultrasonica e protezione a 9 strati, oltre a 3 modalità di pulizia (rapida, profonda e mirata), adatto più che altro a finestre di piccole dimensioni e spazi ristretti (la versione Pro ha invece 6 modalità di pulizia). Può essere acquistato a questo link, con un prezzo di listino è di 299 euro.

Ecovacs Goat A1600, un robot tosaerba ultra-intelligente, perfetto per giardini estesi o ville con ampie aree esterne, è dotato di una una batteria da 32V che gli permette di coprire fino a 3000 metri quadrati in mezza giornata, con due dischi di precisione di 33 centimetri, ottimi per il taglio di erba fitta, con riduzione dei tempi di lavoro. L’altezza di taglio è regolabile, tramite l’app, con incrementi di 0,5 cm (minimo 3cm, massimo 9 cm), e possibilità di affrontare pendenze fino al 50% (circa 27 gradi). Il prodotto è acquistabile a questo link, al prezzo di 1499 euro.