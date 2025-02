Tesla, arriva il robot aspiratore per le auto

Torniamo nel settore della tecnologia con delle novità che possono stupire moltissime persone. Parliamo del nuovo robot di Tesla, il quale sta attirando moltissimi sguardi per la sua tecnologia.

Quest’ultimo porta con se delle novità davvero interessanti, soprattutto nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Tesla, un nuovo robot?

Non potrà essere paragonato ai vari e migliori robot aspirapolvere che troviamo sul mercato, ma può essere considerato come un passo avanti per il famoso servizio di robotaxi, di casa Tesla. Il giorno successivo al lancio del nuovo servizio ad Austin, per giugno di quest’anno, la famosa compagnia ha condiviso un video molto divertente con il titolo di “This robot sucks”.

Nello stesso filmato sono mostrate le varie capacità del nuovo robot aspirapolvere di Tesla completamente automatizzato e progettato per poter pulire l’interno del Cybercab.

Il nuovo robot sembra essere dotato di un puntatore laser, in grado di riconoscere i vari e molti oggetti che si trovano nel veicolo. Quest’ultimo può anche cambiare la testina in totale autonomia a secondo del livello di sporco sulle rispettive superfici da pulire. Oltre a questo troviamo anche una testina con relativo strofinaccio per poter pulire lo schermo dell’auto.

Le varie operazioni di pulizia con il nuovo robot Tesla, sono avvantaggiate visto che il veicolo ha un fondo abbastanza piatto, senza pedali. Il robot sembra essere a casa sua visto che riesce anche a mettere a posto il bracciolo.

Durante la chiamata effettuata sugli utili del quarto trimestre di Tesla, svolta direttamente mercoledì scorso, lo stesso Musk ha svelato i progetti per il nuovo servizio robotaxi e anche l’avvio della produzione di due modelli di automobili molto economiche.

Ritornando a parlare per il Full Self-Driving non supervisionato, una condizione molto importante per il servizio di robotaxi, Musk si dichiara ottimista. Quest’ultimo ha anche annunciato che Tesla lo lancerà in diverse città degli Stati Uniti entro la fine del 2025.