PSN down, regalo agli abbonati PS Plus per i disservizi

Un paio di giorni fa c’è stato un vero e proprio caos in casa Sony. Per circa 24 ore, infatti, gli utenti non hanno potuto né accedere né utilizzare il servizio di PlayStation Network. Il colosso giapponese non ha dato notizie durante questo vero e proprio down del servizio. Dopo circa 24 ore, tutto è tornato alla normalità e alle ore 00:58 del 9 febbraio 2025 Sony ha comunicato ufficialmente il ritorno di tutte le funzionalità di questo servizio. Per sdebitarsi con gli utenti, l’azienda ha poi deciso di fare un regalo ai propri abbonati a PlayStation Plus.

Sony fa un regalo agli abbonati a PlayStation Plus dopo il down di PSN

Un paio di giorni fa c’è stato un vero e proprio down del servizio di PlayStation Network e per questo Sony ha deciso di sdebitarsi con una sorpresa. Come già accennato in apertura, infatti, questo disservizio è durato parecchio tempo (circa 24 ore) e l’azienda non ha rivelato notizie finché la situazione non si è risolta. Dopo di che, il colosso giapponese ha infine comunicato la risoluzione di questi disservizi ai propri utenti: “Tutti i servizi del PlayStation Network sono stati ripristinati dopo un problema di tipo operativo”.

Si è trattato di un disservizio piuttosto serio e che ha fatto preoccupare davvero un numero elevato di utenti. Per questo motivo, sembra che l’azienda abbia deciso di fare un regalo per questo disservizio. In particolare, Sony ha deciso di regalare 5 giorni in più sull’abbonamento degli utenti iscritti al servizio di PlayStation Plus. Ecco cosa ha comunicato ufficialmente Sony:

“Ci scusiamo per l’inconveniente e ringraziamo la community per l pazienza. Tutti i membri di PlayStation Plus riceveranno automaticamente cinque giorni in più sul proprio abbonamento”.

Insomma, il colosso giapponese Sony ha quindi cercato di venire incontro ai propri abbonati dopo esserci stati non pochi problemi con i disservizi di PlayStation Network. Tuttavia, c’è da dire che in questo modo sono stati per così dire “risarciti” solo gli utenti abbonati a PlayStation Plus, mentre gli utenti non abbonati sono rimasti all’asciutto.