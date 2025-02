One UI 7 di Samsung consente di disattivare un’opzione fastidiosa

Esiste una peculiarità presente in tutti i telefoni Galaxy, una caratteristica che infastidisce molti degli utenti che hanno deciso di utilizzare uno dei telefoni della linea realizzata da Samsung. Quando la batteria scende sotto il 5% il display dello smartphone si scurisce drasticamente e in maniera automatica. Una soluzione che mira a preservare il dispositivo, che Samsung ha pensato di rendere automatica.

Funzione che permette minimizzare il dispendio energetico quando la batteria è agli sgoccioli, far capire all’utilizzatore che conviene caricarlo, rendere evidente che il telefono ne ha ancora per poco, salvare eventuali attività importanti, in modo anche da avvisare chi potrebbe cercarci e così via.

Come detto già in precedenza, questa è un’impostazione che molti utenti non apprezzano, può capire infatti di usare lo smartphone in pieno giorno e ritrovarsi improvvisamente lo schermo illeggibile a causa della luminosità minima.

Soluzioni a questo problema dei telefoni di Samsung

La soluzione più semplice che ci viene in mente di consigliarvi, è quella di alzare la luminosità subito dopo, ma in alcuni scenari anche questa operazione potrebbe rivelarsi complessa proprio per via di un display troppo scuro. Ed è questo il motivo per il quale vi parliamo della funzionalità introdotta da Samsung, grazie la One UI 7.0 introdotta a partire dai nuovi Galaxy S25, l’azienda coreana ha deciso di dare agli utenti la possibilità di scegliere.

Come possiamo notare grazie alla versione beta, nelle impostazioni di One UI 7.0, infatti, sotto la voce “Batteria” compare ora un nuovo interruttore che consente di abilitare o disattivare l’oscuramento automatico dello schermo quando il livello della batteria è inferiore al 5%. In questo modo l’utente si ritrova a poter approfittare di una funzionalità davvero molto interessante, utile e duratura nel tempo, che gli permette di preservare la carica della batteria, riuscendo in questo modo ad utilizzare più tempo lo smartphone.