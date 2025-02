Sicurezza energetica: l’Italia anticipa le aste per il gas

Le turbolenze geopolitiche e le fluttuazioni dei prezzi stanno rendendo il mercato del gas sempre più instabile, spingendo i governi a mettere la sicurezza energetica al centro delle proprie strategie. La forte dipendenza dalle importazioni ha evidenziato la necessità di un approccio più strutturato nella gestione delle riserve, con l’obiettivo di contenere i costi e garantire una maggiore stabilità.

Il decreto Pichetto Fratin per contenere i rincari del gas

In risposta a questa situazione, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato un decreto che anticipa le aste per l’assegnazione della capacità di stoccaggio del gas. L’iniziativa mira a prevenire rincari legati alle tensioni geopolitiche e alla speculazione di mercato, con l’intento di mantenere i prezzi sotto controllo per cittadini e imprese. Il provvedimento prevede la distribuzione anticipata di una quota delle riserve, facilitando il riempimento degli stoccaggi in vista della prossima fase di iniezione. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026, saranno resi disponibili fino a 5000 milioni di metri cubi di gas.

Un aspetto innovativo della misura è l’introduzione di un’opzione pluriennale, che consentirà di gestire le riserve su un periodo più ampio, con contratti di durata variabile tra due e cinque anni. Questa strategia punta a sfruttare eventuali condizioni di mercato favorevoli nei mesi di febbraio e marzo, approfittando delle differenze di prezzo tra la stagione estiva e quella invernale. Al contempo, garantire un livello adeguato di scorte potrebbe rivelarsi cruciale qualora il costo attuale del gas risultasse più vantaggioso rispetto alle previsioni per i mesi successivi.

L’anticipo delle aste potrebbe inoltre incidere sull’andamento dell’indice PSV. A dicembre, il valore medio del Punto di Scambio Virtuale ha registrato un incremento del 5,6% rispetto a novembre, raggiungendo 0,509 €/Smc. Le incertezze che caratterizzano il mercato del gas sembrano destinate a proseguire nel 2025, ma un rafforzamento della capacità di stoccaggio e una gestione più efficace delle riserve potrebbero contribuire a contenere la volatilità dei prezzi, offrendo maggiore sicurezza agli operatori del settore.