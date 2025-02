Auto elettriche, ecco quante ne circolano in UE

Raggiungere una mobilità sempre di sostenibile è l’obiettivo che è stato prefissato per i prossimi anni. Un obiettivo condiviso a tutti i Paesi al fine di ridurre sostanzialmente le emissioni di CO2. La stessa Unione Europea, infatti, punta a dire stop alla vendita di vetture a propulsione endotermica a partire dal 2035. Nonostante ciò, la diffusione delle auto elettriche non è ancora la stessa in tutti i Paesi. Se da una parte, infatti, paesi come la Norvegia hanno raggiunto percentuali quasi pari al 100%, dall’altra l’Italia fa ancora fatica.

Per aiutarci ad avere più chiara l’attuale situazione in merito alla circolazione delle vetture elettriche, ACEA ha deciso di condividere il suo ultimo report denominato “Vehicles on European Roads”. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Auto elettriche: quante ce ne sono per le strade dell’UE?

Le case automobilistiche propongono sempre di più nuovi modelli elettrici al fine di dare la possibilità, agli utenti, di scegliere la migliore proposta per le proprie esigenze. Come anticipato, ACEA ha deciso di condividere il suo ultimo report denominato “Vehicles on European Roads” che ci dà la possibilità di avere un’idea chiara in merito al numero di vetture elettriche circolanti sulle strade dell’Unione Europea.

Il report riguarda la diffusione delle BEV e si occupa di scattare una fotografia riguardante la situazione del 2023. Secondo quanto diffuso da ACEA, nel corso del 2023 sulle strade erano presenti circa 249 milioni di auto. Di queste, solamente una percentuale pari all’1,8% riguardava le elettriche. Per quanto riguarda il nostro Paese, lo studio ci consente di sapere che nel 2023 rappresentavano appena lo 0,5% delle auto in circolazione.

Certo è che la strada per ottenere una mobilità completamente sostenibile è ancora lunga da percorrere. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’andamento della diffusione delle elettriche nei prossimi mesi.