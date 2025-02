Di recente, le grandi aziende tecnologiche finiscono spesso nel mirino delle class-action. In questi casi, i consumatori denunciano difetti di fabbricazione o pratiche commerciali scorrette. Un caso emblematico è quello che ha coinvolto Apple e alcuni dei suoi primi modelli di Apple Watch. In particolare, le serie 0, 1, 2 e 3. La problematica principale riguardava le batterie. Quest’ultime tendevano a gonfiarsi, causando la deformazione della cassa dello smartwatch. E, in alcuni casi, il distacco dello schermo. Il problema rappresentava un rischio per la sicurezza degli utenti.

Apple Watch: cosa è accaduto con le batterie?

La pressione esercitata dalla batteria gonfia poteva provocare la rottura del vetro del display. Con possibili conseguenze per chi indossava il dispositivo. Nonostante la gravità del difetto, Apple aveva deciso di estendere la garanzia solo per la Serie 2. Escludendo gli altri modelli coinvolti. Una scelta che ha alimentato le polemiche. Inoltre, ha spinto i consumatori a intraprendere azioni legali collettive.

Dopo anni di battaglie legali, l’azienda di Cupertino ha scelto di risolvere la disputa. Con un recente accordo da 20 milioni di dollari. Tale fondo servirà a risarcire gli utenti che hanno segnalato il problema alla batteria del proprio Apple Watch. Inoltre, devono aver utilizzato il dispositivo negli Stati Uniti. Tra il 24 aprile 2015 e il 6 febbraio2024. Il valore del risarcimento va da 20 a 50 dollari. Ciò a seconda del numero di richieste e delle spese legali da coprire. Chi ha posseduto più di un orologio difettoso potrà presentare richieste multiple. Aumentando così l’importo complessivo del rimborso.

Tale episodio solleva interrogativi sulla gestione delle problematiche hardware da parte delle grandi aziende. Il caso dell’Apple Watch evidenzia quanto sia importante la trasparenza nel rapporto con i consumatori. Ciò insieme alla responsabilità nell’affrontare le criticità dei propri prodotti. Per il futuro, i giganti della tecnologia devono adottare strategie più efficaci per prevenire problemi simili. Evitando lunghe battaglie legali e garantendo una maggiore tutela ai loro clienti.