Dacia, come potrebbe essere un suo camper? Ecco il concept

La casa automobilistica Dacia è diventata, nel corso degli ultimi anni, un punto di riferimento del settore delle quattro ruote grazie alle sue numerose proposte che si contraddistinguono grazie ad un’offerta low cost. Modelli che, seppur con buone prestazioni, vengono portati sul mercato con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Pensiamo al vantaggio che si potrebbe avere se la casa automobilistica rumena decidesse di offrire agli utenti anche una vasta proposta di camper.

Non a caso, infatti, i viaggi in camper stanno diventando sempre più una soluzione scelta dagli utenti per effettuare un viaggio fuoriporta. I costi, però, attualmente non sono del tutto economici. Un progetto denominato Dacia Sandman, che riguarda la realizzazione di camper più accessibile a tutti gli utenti, potrebbe incuriosire tutti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Dacia: i dettagli di un concept digitale

Immaginare il costruttore automobilistico rumeno al lavoro sulla realizzazione di un camper potrebbe certamente attirare l’attenzione di molti utenti. Come sarebbe una proposta Dacia destinata agli utenti che adorano viaggiare in camper con la propria famiglia? Sicuramente una soluzione che verrebbe tenuta in considerazione come valido acquisto.

Naturalmente in merito al Dacia Sandman non c’è nessun dettaglio ufficiale. Si tratta di un concept realizzato dal canale AutomagzHD tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale firmato Dacia. Non a caso, si tratta di un concept digitale di un camper caratterizzato da un frontale che ricorda chiaramente quelli che marchio rumeno. Particolare attenzione per il lettering Dacia posizionato centralmente, così come passaruota in plastica ed elementi cromati.

Ci troviamo dunque davanti ad un concept digitale con dettagli pensati appositamente per poter offrire il meglio dell’esperienza di guida nell’off-road. Nessun dettaglio, invece, mostrato per gli interni che potrebbero contraddistinguere il camper con 4 o 5 posti letto, un bagno, una piccola cucina, una zona pranzo e alcuni spazi dedicati alla sistemazione dei bagagli. Staremo a vedere se un simile progetto entrerà mai a far parte dei piani di Dacia.