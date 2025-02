1Mobile: il 5G non è mai stato così conveniente per tutti

Al giorno d’oggi, avere a disposizione una promozione che ci permetta di godere il traffico dati, minuti ed SMS, e a dir poco indispensabile dal momento che consente ai nostri smartphone e dare il meglio dei loro stessi durante l’utilizzo quotidiano di tutti i giorni, avere a disposizione queste caratteristiche infatti ci permette di rimanere costantemente connessi e ovviamente di poter sfruttare tutte le funzionalità attualmente disponibili sia in termini di smartphone che di applicazioni installate a bordo.

Se dunque avete intenzione di attivare una nuova promozione ricchissima di giga e magari che includa anche la connettività 5G sicuramente dovrete fare una scelta molto attenta dal momento che i cataloghi disponibili sono davvero ampi e le promozioni presenti offrono caratteristiche davvero uniche in grado di adattarsi ad ogni tipologia di utente, all’interno di questo contesto, un provider che può rappresentare una scelta assolutamente valida è 1Mobile, recentemente ha lanciato una promozione che garantisce delle caratteristiche davvero incredibili e consente l’accesso al 5G a chiunque, scopriamola insieme.

Super promo 5G

Come potete leggere nel banner presente in alto l’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 150 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promozione in questione avrà inizialmente un costo di cinque euro per il primo mese e poi di 6,99 € al mese a partire dalla fatturazione successiva, tra le caratteristiche senza alcun dubbio di spicco dell’offerta in questione sta che quest’ultime è disponibile importa completamente gratuita per chiunque da qualsiasi operatore mobile virtuale.

L’unico dettaglio da prendere in considerazione il costo di attivazione e di contributo per la Sim pari a cinque euro, di conseguenza come potete intuire da voi al momento dell’attivazione la spesa totale ammonterà 10 € per poi attestarsi sul prezzo mensile indicato precedentemente, senza alcun dubbio si tratta di un’offerta davvero valida nel momento che include il 5G ad un prezzo davvero accessibile.