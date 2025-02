ho. Mobile: 200 GB al mese con meno di 10 euro, battuta Iliad

Tra i gestori virtuali c’è tanta competitività, aspetto che non doveva assolutamente mancare per competere con aziende molto più blasonate. Ad oggi sono proprio i provider di questo genere ad aver preso il sopravvento in Italia e lo dimostrano nomi importanti come ad esempio quello di ho. Mobile.

Il provider, che si appoggia a Vodafone, ha introdotto una nuova offerta che segna un grande passo avanti per il gestore virtuale: 200 GB con connettività 5G al prezzo fisso di 9,99€ al mese per sempre. Il pacchetto include anche minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. La promo dunque è vantaggiosa al massimo.

L’attivazione ha un costo a partire da 2,99€ una tantum, che varia in base all’operatore di provenienza. Per chi preferisce un’attivazione ancora più veloce, è disponibile anche la eSIM a 1,99€, che permette di iniziare subito a usare il servizio senza dover attendere la spedizione della SIM fisica.

Gli utenti che scelgono ho. Mobile possono avere SIM o eSIM

L’offerta può essere attivata in due modalità, una classica ed una innovativa ma soprattutto più rapida:

eSIM (1,99€ una tantum) : consente di avere la scheda virtuale sullo smartphone in pochi minuti, evitando l’attesa della SIM fisica;

: consente di avere la scheda virtuale sullo smartphone in pochi minuti, evitando l’attesa della SIM fisica; SIM fisica (attivazione da 2,99€): può essere ricevuta gratuitamente a casa o ritirata in edicola.

In entrambi i casi, l’attivazione può essere completata anche tramite SPID, velocizzando la procedura di identificazione.

Un’altra novità introdotta da ho. Mobile è il servizio di assistenza via WhatsApp. Con questa novità gli utenti possono avere aiuto dall’assistenza del gestore direttamente tramite l’app per messaggi. Non c’è praticamente nulla di più comodo per riuscire a chiarirsi un dubbio o per risolvere un problema.

Con 200 GB in 5G, minuti e SMS senza limiti, e una tariffa chiara senza sorprese, questa nuova promozione di ho. Mobile rappresenta una delle soluzioni più interessanti del momento per chi cerca una connessione veloce e senza vincoli.