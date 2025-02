Windows 11 cresce oltre il 36%: Windows 10 verso il declino

Questo rappresenta il punto più alto mai toccato dal sistema operativo di Microsoft, segnando una crescita significativa rispetto ai mesi precedenti. Il traguardo è in gran parte attribuibile all’imminente fine del supporto per Windows 10, prevista per ottobre 2025, che sta spingendo sempre più utenti a effettuare l’aggiornamento.

Il dominio di Windows 10 e la transizione al 11

Nonostante la crescita di Windows 11, Windows 10 continua a detenere una posizione dominante con una quota del 60,33%. Il sistema operativo, che compirà dieci anni a luglio 2025, è destinato a perdere progressivamente utenti con l’approssimarsi della scadenza del supporto ufficiale. Le aziende, tuttavia, avranno la possibilità di pagare tariffe supplementari per ricevere aggiornamenti di sicurezza prolungati, ma l’opzione più logica per molti resta il passaggio a Windows 11.

L’adozione di Windows 11, però, non è stata priva di difficoltà. Molti utenti hanno espresso preoccupazioni per la gestione dei dati telemetrici e per l’integrazione forzata di funzionalità online. Inoltre, i requisiti hardware più stringenti, tra cui il supporto per TPM 2.0, hanno escluso numerosi dispositivi più datati dall’aggiornamento automatico.

Nonostante le critiche, Microsoft mantiene una posizione rigida sui requisiti hardware di Windows 11, puntando a spingere gli utenti verso l’acquisto di nuovi PC. Questa strategia sembra iniziare a dare risultati, come dimostrato dai dati di mercato.

Un aspetto interessante è la resistenza di Windows 7, che continua a detenere una quota del 2,4%, soprattutto nelle aziende che utilizzano software legacy. Per molte organizzazioni, infatti, risulta più conveniente pagare per il supporto esteso piuttosto che affrontare il processo di aggiornamento dell’intera infrastruttura IT.

Nel settore gaming, Windows 11 rimane la scelta principale, con una quota del 54% tra gli utenti Steam. Tuttavia, recenti sondaggi hanno evidenziato una leggera flessione a favore di macOS e, sorprendentemente, di Windows 10. Resta quindi da vedere come evolverà la competizione nei prossimi mesi, con Microsoft che punta a rendere Windows 11 il nuovo standard globale per i PC. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.