Il Drag-and-Drop è una delle funzioni più iconiche di Windows, essendo effettivamente una delle più utilizzate del sistema operativo. Per anni ha permesso a milioni di persone di spostare file in modo intuitivo, ma sta per arrivare un grande miglioramento.

Drag-and-Drop su Windows 11: Arriva la Drag Tray

Introdotta inizialmente con Windows 3.1, quella semplice operazione che consiste banalmente nel “trascinare e rilasciare” un file o una cartella, è diventata velocemente un’azione abituale. Nonostante fosse diventata una caratteristica chiave dell’interfaccia del sistema operativo, Windows 11 ha comunque rimosso la possibilità di trascinare i file sulla taskbar. Solamente con la versione 22H2, dopo diverse critiche, Microsoft ha deciso di reintrodurre questa amata funzionalità. E dopo diversi anni vede finalmente un miglioramento decisivo con l’arrivo della “Drag Tray”.

Questa nuova feature, disponibile nella build 22635.4805 per gli utenti insider, rende il trascinamento dei file ancora più rapido ed efficiente. Questa innovazione si presenta come un menu interattivo che apparirà nella parte superiore dello schermo, quando si trascina un file. In modo simile alla schermata del Layout di Ancoraggio, sarà possibile premere con il file su uno dei riquadri, dedicati ad opzioni di condivisione specifiche. Questo permette di ridurre i passaggi necessari per condividere documenti, immagini e video potendo, infatti, scegliere tra Outlook, Mail, Telefono (qualora sia connesso) e altro.

Si tiene a ribadire che questa funzione è disponibile solo nel canale insider. Ma gli utenti più coraggiosi potranno attivarla attraverso il programma ViveTool. Dopo aver aperto il Terminale, o la Powershell, basterà semplicemente incollare il comando: “vivetool /enable /id:45624564,53397005“. Tuttavia, bisogna ricordarsi che potrebbe non funzionare correttamente. Infatti, Microsoft non ha ancora annunciato quando la nuova Drag Tray sarà resa disponibile a tutti gli utenti. È probabile che questo Drag-and-Drop migliorato venga implementato nelle future versioni di Windows 11, ma fino ad un annuncio ufficiale, rimane solo un’ipotesi.