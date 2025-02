WindTre Call Your Country Flash+ ora contro tutti i competitors

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato alcune sue offerte di rete mobile per i suoi clienti stranieri. In particolare, sono state modificate due offerte, ovvero WindTre Call Your Country Flash+ e WindTre Call Your Country World LE. Queste ultime sono state rese ora disponibili all’attivazione da parte dei nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Call Your Country ora disponibili contro tutti i competitors di WindTre

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aperto contro tutti i rivali due super offerte di rete mobile per i clienti stranieri. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte di rete mobile denominate WindTre Call Your Country Flash+ e WindTre Call Your Country World LE. In passato, queste offerte erano disponibili all’attivazione soltanto da parte dei nuovi clienti che provenivano da alcuni specifici operatori.

Ora, però, entrambe le offerte di WindTre saranno disponibili all’attivazione da parte di tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico. In questo modo, l’operatore telefonico italiano WindTre potrà contrastare i suoi rivali anche in questo ambito. Per entrambe queste offerte, l’operatore sta proponendo il costo di attivazione gratuitamente, mentre è previsto un costo per la scheda sim pari a 10 euro.

WindTre Call Your Country Flash+, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 150 minuti per chiamare numerose destinazioni straniere. L’offerta WindTre Call Your Country World LE propone ogni mese fino a 100 GB e sempre minuti senza limiti in Italia e fino a 100 minuti per chiamare numerosi paesi stranieri.

Entrambe le offerte sono estremamente convenienti. Gli utenti che le attiveranno dovranno infatti sostenere un costo di soli 6,99 euro al mese.