Xiaomi Watch S4, ecco il possibile prezzo per l’Europa

Durante lo scorso mese di ottobre, il produttore tech Xiaomi aveva presentato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo dispositivo wearable. Ci stiamo riferendo al nuovo smartw Xiaomi Watch S4. A quanto pare, l’azienda sta lavorando per portare questo dispositivo anche dalle nostre parti e per il mercato europeo in generale. In queste ultime ore sono addirittura emersi nuovi rumors riguardanti il presunto prezzo di vendita del device per l’Europa. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Xiaomi Watch S4 in arrivo in Europa, ecco il possibile prezzo di vendita

In queste ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti il possibile prezzo di vendita per il mercato europeo del nuovo wearable di casa Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Watch S4. A rivelarlo è stato il sito web Xpertpick.com. Stando a quanto riportato, il nuovo device di Xiaomi sarà distribuito in Europa ad un prezzo inferiore ai 200 euro.

Si parla infatti di un prezzo pari a 159 euro. Un prezzo comunque non elevatissimo per questa tipologia di prodotto. Il sito web in questione ha inoltre pubblicato immagini renders e presunte specifiche tecniche del device. Secondo quanto è emerso, il nuovo Xiaomi Watch S4 avrà un quadrante di forma circolare.

Si tratterà di un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 1.43 pollici in risoluzione 466 x 466 pixel e con una luminosità di picco pari a 2200 nits. La connettività dovrebbe essere ben fornita. Non dovrebbero mancare infatti GPS, Beidou, Galileo e GLONASS. L’autonomia sembra che sarà invece affidata ad una batteria con una capienza di 486 mah e quest’ultima dovrebbe riuscire a garantire circa 15 giorni di utilizzo standard del device. Dovrebbero infine esserci svariati sensori. Tra questi, non dovrebbero mancare ad esempio il barometro, il sensore di luminosità automatica e il sensore per monitorare il battito cardiaco.