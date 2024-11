Sonos Arc Ultra: la soundbar che trasforma casa in un cinema | RECENSIONE

Molto spesso a rendere unica l’esperienza delle televisioni di nuova o vecchia generazione e talvolta anche di qualche computer ci pensano degli accessori da affiancare. Oggi abbiamo avuto modo di recensire una soundbar davvero interessante e pensata per stupire. La Sonos Arc Ultra è uno dei migliori prodotti sul mercato e recensirla non è stato affatto semplice.

Questo infatti è un prodotto che va oltre il semplice ascolto, siccome rispetto alle altre soundbar riesce a fornire un’esperienza sonora a tutto tondo. Già dalla prima accensione abbiamo avuto modo di ritrovarci nel bel mezzo del motivo per cui viene definita una delle migliori. Ci siamo infatti trovati immersi in un’ondata sonora che ha trasformato il nostro ambiente in ufficio. Progettata con un design minimalista e lineare, Arc Ultra si presenta in modo elegante e si adatta perfettamente alle TV di grandi dimensioni, senza compromettere la vista grazie al suo profilo curvo e la finitura opaca.

Design e stile: un eleganza semplice

Arc Ultra è un’opera d’arte moderna in salotto. È più sottile della precedente Sonos Arc e ha una griglia continua che avvolge i lati, creando una sensazione di uniformità che completa il look elegante. Se sei un appassionato di arredamento minimalista o semplicemente vuoi un prodotto che non disturbi l’ambiente, Arc Ultra si inserisce con grande naturalezza, senza stravolgimenti. Montata a parete o posizionata su un mobile, la sua presenza non è mai ingombrante ma visivamente armoniosa.

Un suono che travolge: Dolby Atmos 9.1.4

Il cuore pulsante di Arc Ultra è la sua straordinaria tecnologia audio. L’audio Dolby Atmos 9.1.4 ci ha impressionato dal primo ascolto. Grazie a 14 driver accuratamente disposti, l’esperienza audio diventa tridimensionale, come se fossimo avvolti da una bolla sonora. Durante la visione di film e serie TV, abbiamo percepito ogni sfumatura: dal leggero fruscio delle foglie al ruggito di un dinosauro che riempie la stanza. È un audio che non solo ascolti, ma che senti vibrare.

Sound Motion: bassi che pompano forte

La tecnologia Sound Motion è un punto di forza indiscutibile. In più situazioni abbiamo notato che i bassi erano incredibilmente profondi e potenti, senza mai risultare invadenti. Il nuovo woofer progettato da Sonos li potenzia a un livello tale da far vibrare l’intera stanza, ma con un’accuratezza e un controllo sorprendenti. Anche a volumi più elevati, non c’è mai stato un momento in cui il suono fosse distorto o poco bilanciato.

Per testare la chiarezza dei dialoghi, abbiamo riprodotto una scena intensa di “Il nostro pianeta II” come indicato da Sonos per le prove, narrata dalla leggendaria voce di David Attenborough. La narrazione era talmente chiara e definita che sembrava quasi fosse lì con noi, nel nostro ufficio. Questa funzione è particolarmente utile per chi, come noi, guarda spesso film in cui i dialoghi sono fondamentali.

Esperienza cinematografica a casa

Per capire quanto Arc Ultra sia capace di offrire un’esperienza cinematografica, abbiamo riprodotto un frammento del film “Jurassic World: Il Dominio”. Le vibrazioni dei passi dei dinosauri si sentivano nitidamente, come se ci trovassimo nel bel mezzo di una giungla. L’audio si muoveva fluidamente nello spazio, accompagnando l’azione con precisione chirurgica. La sensazione era quella di essere al cinema, ma con la comodità del nostro ufficio qui a Roma.

Musica: ogni dettaglio conta

Arc Ultra non è solo per il cinema. Per testare la sua qualità musicale, abbiamo ascoltato un po’ di musica in alta qualità. Il campo sonoro era così ampio che abbiamo percepito ogni tocco delle corde delle chitarre acustiche che tanti amiamo, mentre le voci calde riempivano la stanza con una nitidezza che raramente abbiamo sentito in una soundbar. Anche i suoni più sottili, come le armoniche che di solito passano inosservate, si distinguono chiaramente. Quando il brano diventava più ritmato, i bassi intensi e profondi restavano perfettamente bilanciati, senza mai sovrastare le altre frequenze.

Abbiamo poi provato “Go Home” di Lucius, un brano mixato in Dolby Atmos. Le chitarre sembravano provenire da punti diversi della stanza, mentre le voci si muovevano da un lato all’altro, creando un effetto avvolgente. Questa precisione sonora dimostra l’impegno di Sonos nel ricreare le intenzioni originali degli artisti.

Trueplay: un audio adattato alla tua stanza

La configurazione e ottimizzazione del suono sono incredibilmente semplici grazie a Trueplay, il sistema di calibrazione di Sonos. Una volta collegata Arc Ultra alla nostra TV e aperta l’app Sonos, Trueplay ha analizzato l’acustica dell’ambiente e regolato il suono in modo che si adattasse perfettamente. Anche in una stanza con un’acustica non ideale, Arc Ultra ha saputo ottimizzare l’audio per offrire un’esperienza coinvolgente.

Semplicità di utilizzo e controllo

Configurare Arc Ultra è stato un gioco da ragazzi. Basta collegare la soundbar alla TV con il cavo HDMI eARC e seguire le istruzioni nell’app Sonos. Essendo poi un prodotto di ultima generazione, non poteva mancare l’integrazione con le principali tecnologie, tra le quali c’è anche il celebre assistente vocale Alexa di Amazon. Basta infatti utilizzare i comandi vocali per riuscire a gestire play e pausa senza problemi ad esempio ma anche la musica di Spotify, chiedendo alla sounbar di riprodurre magari un brano del proprio artista preferito. Inoltre c’è il supporto ad Apple AirPlay 2 e si può usare il telecomando della TV per i comandi.

Un kit completo per un audio senza compromessi

Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, è possibile abbinare Arc Ultra al Sonos Sub e agli speaker Era 300. Durante le nostre prove, abbiamo sperimentato questa configurazione, e il risultato è stato sbalorditivo. I bassi diventano ancora più intensi, e l’audio surround ti fa sentire davvero al centro dell’azione.

Sostenibilità: un impegno concreto

Sonos non ha trascurato l’aspetto ecologico. Arc Ultra è costruita con materiali più sostenibili e un’efficienza energetica migliorata. È evidente che l’azienda stia facendo sforzi per ridurre l’impatto ambientale, il che è un grande plus per chi tiene all’ambiente.

Considerazioni finali

Dopo giorni di test intensi, Arc Ultra ci ha conquistati. Il suo design elegante, unito a una qualità audio eccezionale, la rende una delle migliori soundbar sul mercato. È un prodotto che trasforma completamente l’esperienza di intrattenimento domestico, rendendo ogni film, brano musicale e programma TV indimenticabile.

Arc Ultra non è solo una soundbar: è una dichiarazione di quanto possa essere avanzata la tecnologia audio moderna. Che tu sia un audiofilo o semplicemente un amante del buon cinema, questa soundbar non ti deluderà. Se cerchi un audio da cinema e un design che valorizza il tuo salotto, Arc Ultra è un investimento che vale ogni centesimo. Insomma, non possiamo fare altro che consigliarla apertamente a tutti, anche a chi vuole stupire gli amici durante un weekend a casa davanti ad una pizza e ad una birra.

Prezzo e disponibilità

Per chi stava cercando un prodotto di questa parità, Sonos Arc Ultra è disponibile a partire dal 29 ottobre scorso anche in Italia e con un prezzo di 999 € al lancio. Il costo è bilanciato in base alle sue qualità.