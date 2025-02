Renault 5 aggiorna la tecnologia, ma non il design

La Renault 5, l’auto che è stata il sogno di molti a partire dal 1972, sogno che continua in questa nuova era elettrica, riceverà degli aggiornamenti specifici per competere con la concorrenza.

La R5 è stata eletta Auto dell’Anno ai What Car? Awards, poco dopo essere stata nominata Auto europea dell’anno. Il CEO dell’azienda, Fabrice Cambolive, attribuisce il successo della city car al suo design retrò degli anni ’70. Cambolive ha affermato che i prossimi aggiornamenti si concentreranno maggiormente su interventi tecnologici, per far stare la city car al passo con la concorrenza. Questa strategia permetterà comunque al capo designer, Gilles Vidal, di apportare delle modifiche al veicolo, ma senza cambiarne la formula del successo. Del resto, squadra che vince non si cambia.

Cambio di batteria per la Renault 5

Il CEO di Renault ha garantito che l’azienda andrà ad investire sul rendimento delle batterie, sulla connettività e sulla versatilità della city car, l’obiettivo è sempre quello di stare al passo con i tempi. Già adesso la R5 è capace di tener testa a macchine come la Opel Corsa EV, la Peugeot e-208 e la Mini Cooper E, immaginiamoci cosa potrà fare con le battere LFP (litio-ferro-fosfato). Ebbene si, la casa automobilistica francese punta a passare alle batterie LFP entro il 2026. Questa mossa ridurrà i costi di produzione del 20% circa e potrebbe portare anche a una riduzione del prezzo di listino, rendendola una city car da meno di 20.000£ nel Regno Unito. Per quanto riguarda il restyling, si prevede che arriverà per il 2028, insieme ad una nuova generazione di EV con alla base tecnologie avanzate.

La R5 ha conquistato la Francia nei mesi di novembre e dicembre 2024, nei quali è stata eletta l’auto elettrica più venduta. Ma a Cambolive non basta, vuole vedere la R5 diventare uno dei leader di mercato.