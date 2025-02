AI, gli occhiali smart prenderanno il sopravvento sugli smartphone

Secondo alcune ricerche condotte anche da Mark Zuckerberg, nei prossimi anni ci sarà un cambiamento molto importante per quanto riguarda gli smartphone. Infatti questi verranno sostituiti dagli occhiali AI perfezionati grazie all’ aiuto dell’ intelligenza artificiale. Questo perché la divisione di Meta è diventata importante per i Ray-Ban Meta Smart Glasses e continua a creare degli occhiali AI molto tecnologici. In questo però l’ azienda deve dare una parte del suo fatturato per finanziare le azioni di ricerca in questo settore.

In questo momento la società si sta incentrando più su Meta AI che su altre tecnologie perché la considera come futuro dell’ azienda. Proprio all’ interno di questo settore si inseriscono gli occhiali smart AI che offriranno il futuro della telefonia mobile. Secondo infatti il CEO di Meta, sarà molto importante investire in questo settore per garantire una generazione di occhiali più performanti.

AI, occhiali smart al posto degli smartphone

Il fattore principale che ha reso Mark Zuckerberg ancora più convinto è relativo ad uno studio che dimostra come circa 3 miliardi di persone soffrono di miopia a causa degli smartphone. Secondo le previsioni fatte fino ad ora, ci sarà un aumento di queste problematiche fino ad arrivare a 4 miliardi entro il 2035. Questa situazioni permette di far si che ci siano più occhiali smart che possano sostituire gli smartphone. Per avere una transizione completa però ci vorrà almeno un decennio in modo da avere tempo per sviluppare una tecnologia ancora più performante. In tutto questo c’è anche una questione da non sottovalutare che riguarderebbe l’ abbandono di legami con società di terze parti per gli app store degli smartphone. Infatti il CEO di Meta è molto favorevole in questo senso perché la società ha delle commissioni che interessano il 30% dei profitti della applicazioni.

Sembra che il mondo della telefonia mobile stia per cambiare e il futuro prevede l’ inserimento di occhiali smart con l’ intelligenza artificiale integrata.