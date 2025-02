Nvidia: Smooth Motion è la sua Frame Generation dedicata a tutti

Durante il CES di Las Vegas la nota azienda tinta di verde ha presentato le sue nuove schede grafiche di ultima generazione accompagnate da svariate tecnologie per migliorare le prestazioni di gioco, tra queste però una in particolare è finita in sordina probabilmente sopraffatta dall’importanza di tutte le altre, stiamo parlando di Smooth Motion, la risposta di Nvidia a Fluid Motion di AMD.

Lavora a livello Driver

Sostanzialmente, la tecnologia in questione non differisce tanto dal DLSS 4, all’interno di quest’ultimo infatti abbiamo la multi frame generation che tramite l’intelligenza artificiale riesce a costruire fino a tre immagini tramite l’intelligenza artificiale per ogni singola immagine reale generata dalla GPU, ciò ovviamente consente di diminuire il carico di lavoro per la scheda e allo stesso tempo di aumentare la fluidità del titolo che state giocando, infatti si può abbassare la pretesa in termini di frame rate da parte della GPU i quali però vengono moltiplicati grazie all’intelligenza artificiale, arrivando ad ottenere così i fatidici 60 frame per secondo.

La tecnologia di cui vi parliamo oggi, Smooth Motion, permette di fare sostanzialmente la stessa cosa, ma opera a livello driver, la differenza dunque risiede nel fatto che Frane generation deve essere necessariamente implementata singolarmente nel titolo da parte dei suoi sviluppatori, Smooth Motion invece, operando a livello driver e virtualmente compatibile con tutti i titoli sviluppati negli ultimi 15 anni e che si basano su DirectX 11 e DirectX 12, tutto ciò di conseguenza sgrava gli sviluppatori da ogni compito di implementazione all’interno dei titoli che possono così godere di questa tecnologia.

L’unica controindicazione è che nel primo caso lo sviluppatore può scegliere di applicare questa tecnologia solo su determinati elementi del frame generato, escludendo di conseguenza tutti gli elementi meno pesanti come ad esempio i menu, le mappe e l’interfaccia grafica in generale, nel secondo caso, invece ogni elemento viene generato e ciò come pronosticabile espone alla creazione di artefatti imprecisi.