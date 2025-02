MediaWorld: promo da URLO con un REGALO SPECIALE per voi

Quest’anno niente cuori di cioccolato o cene a lume di candela. Da MediaWorld, c’è un mix esplosivo di tecnologia, divertimento e mattoncini LEGO! Sì, avete capito bene. Perché non regalare uno splendido bouquet di rose LEGO e sorprendere il vostro partner con un dono eccezionale, unico e speciale? L’amore si celebra anche con un tocco geek! E mentre ci siete, potreste dare uno sguardo alle offerte imperdibili di MediaWorld qui sotto abbinate ad un perfetto set LEGO per chi ama la botanica giapponese. Ecco tutto quello che vi aspetta per un San Valentino davvero speciale!

Offerte tech MediaWorld di cui approfittare

Partiamo con il dispositivo ideale per chi cerca versatilità e prestazioni elevate: il Samsung Galaxy Book3 360. Sottile, potente e convertibile, questo laptop 2 in 1 è perfetto per passare dal lavoro al relax senza problemi. E con il prezzo imbattibile da MediaWorld di 798 euro, non dovrete scegliere tra stile e sostanza. Amate la musica e le feste? Il Party Speaker JBL Partybox On-The-Go ES è la soluzione perfetta per animare la vostra serata. Con 278 euro, la vostra festa prenderà vita con suoni potenti e bassi da brivido. Per chi vuole un telefono che unisca design e prestazioni da paura, il Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, nella splendida colorazione lavanda, è un must-have. Grazie a MediaWorld, con appena 498 euro, avrete uno smartphone elegante e potentissimo tra le mani. Se invece preferite un’opzione più economica, il Motorola Edge 50 Neo a 338 euro vi stupirà con il suo mix di potenza e bellezza.

Il caffè del mattino può fare la differenza. La macchina automatica De’Longhi Magnifica ECAM220.21.BG vi offrirà un espresso da bar direttamente a casa vostra. Solo 348 euro per trasformare ogni risveglio in un momento di pura gioia. E non dimentichiamo i regali per chi ama immortalare i momenti della propria vita con un tocco di professionalità. La fotocamera mirrorless Nikon Z50+Z DX 16-50VR grazie a MediaWorld al prezzo speciale di 828 euro è il sogno di ogni appassionato, ideale per catturare i momenti più belli della vostra storia d’amore. Per chi ama l’adrenalina, il Logitech G29 Driving Force Racing vi farà sentire piloti da Gran Premio, a soli 238 euro. Non è il caso di lasciarsi sfuggire queste occasioni! Cliccate qui per il sito MediaWorld.