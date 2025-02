Galaxy S25 Ultra: addio ai problemi tra S Pen e cover MagSafe

Samsung ha finalmente risolto un problema che da tempo affliggeva i modelli Ultra della sua serie Galaxy. Ovvero, l’incompatibilità tra la S Pen e le cover MagSafe.

Gli smartphone precedenti al GalaxyS25 Ultra non supportavano ufficialmente gli accessori MagSafe. Ma sul mercato esistevano comunque numerose cover dotate di magneti integrati. Le quali permettevano di sfruttare il sistema di aggancio magnetico.

Tale soluzione, però, aveva un effetto collaterale imprevisto. Molti utenti di dispositivi come il Galaxy S24 Ultra infatti, hanno riscontrato difficoltà nell’uso della S Pen quando il telefono era inserito in una di queste custodie.

Galaxy S25 Ultra: nuova tecnologia, problema risolto

Il digitalizzatore non riconosceva la penna, impedendo di scrivere o disegnare. Il problema non derivava però da un difetto software. Al contrario, da una questione hardware legata alla presenza dei magneti nella cover. Infatti, rimuovendola, la penna tornava immediatamente a funzionare senza alcun intoppo.

L’inconveniente ha suscitato molte lamentele tra i più affezionati alla S Pen. In quanto si sono visti costretti a scegliere tra la comodità dell’aggancio magnetico e la possibilità di utilizzare la penna senza ostacoli. Per anni, Samsung non ha offerto una soluzione diretta, e le persone hanno dovuto adattarsi o rinunciare a una delle due funzionalità.

Con il Galaxy S25 Ultra, Samsung ha aggiornato il sistema di ricarica wireless, introducendo il supporto ufficiale allo standard Qi2 Ready. Questa innovazione ha eliminato del tutto le interferenze tra la S-Pen e gli accessori MagSafe. Risolvendo, una volta per tutte, il problema che affliggeva i modelli precedenti.

Cosa è cambiato

Nonostante il miglioramento, il nuovo smartphone non integra direttamente i magneti nella sua struttura. Di conseguenza, per sfruttare il sistema MagSafe, è necessario utilizzare una cover con anello magnetico incorporato. Ad ogni modo, chi sceglierà queste custodie potrà finalmente godere di un’esperienza senza compromessi. Poiché la S Pen funziona perfettamente e la ricarica wireless resta più che efficiente.

Anche l’utilizzo di pellicole e vetri protettivi per lo schermo non interferisce più con la penna, garantendo una maggiore libertà d’uso. Insomma, per tutti coloro che sfruttano quotidianamente la S Pen e vogliono mantenere la praticità dell’aggancio magnetico, il Galaxy S25 Ultra rappresenta un netto miglioramento rispetto alle generazioni precedenti.