MG in Italia: a gennaio 2025 vendite da record

Il 2025 inizia alla grande per la MG, che ha fatto registrare il miglior risultato di sempre in Italia. Con 4.152 veicoli consegnati, il marchio ha ottenuto un incremento del 56% in confronto allo scorso anno nello stesso periodo. MG è riuscita così a raggiungere una quota di mercato del 3%. Questo risultato le permette ora di guadagnare una posizione di rilievo. Il brand conquista il dodicesimo posto nella classifica delle automobili più vendute. Un successo che si basa su una solida strategia, capace di intercettare i bisogni di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità.

Ma come è stato possibile un tale exploit? La risposta risiede in gran parte nel buon andamento delle vendite dei modelli ibridi. I veicoli dotati della tecnologia MG Hybrid+ si sono rivelati un vero e proprio motore di crescita. Grazie alla disponibilità della motorizzazione su modelli come MG3 Hybrid+ e la nuova MG ZS Hybrid+, il marchio ha saputo attirare l’attenzione di chi cerca una soluzione green senza rinunciare a performance e praticità. E non finisce qui: la nuova MG HS arriverà presto, completando così una gamma destinata a soddisfare sempre più clienti.

Il futuro con MG è elettrico e ibrido

MG non si ferma a questo solo traguardo, ma guarda imperterrita al futuro. L’azienda sta preparando il lancio di due nuovi SUV 100% elettrici nei segmenti B e C per quest’anno. Il 2025 si preannuncia come un periodo di espansione, con un ulteriore rafforzamento della gamma e nuove tecnologie a disposizione. L’arrivo della tecnologia Hybrid+ su tutti i modelli HS rappresenterà un passo ulteriore verso la leadership nel settore delle auto green. Non c’è dubbio che MG stia cambiando il volto del mercato automobilistico italiano. La strada tracciata sembra essere quella giusta, come confermato dai numeri straordinari di gennaio. E con il continuo impegno della rete di partner, il marchio è pronto a far segnare altri successi. Come potrebbe andare meglio di così?