Aston Martin, punta all’ibrido e la prima EV

Le case automobilistiche ultimamente stanno sempre più puntando al settore delle auto ibride ed elettriche, non a caso un noto marchio sta investendo su questo settore. Parliamo del marchio Aston Martin e si sta preparando ad una sua espansione per quanto riguarda il settore dell’ibrido e all’introduzione di varianti completamente elettriche si dai prossimi anni, con l’obbiettivo prima del 2030.

La strategia dell’Aston Martin si butterà nel settore dell’ibrido e dell’elettrico.

La decisione la ha presa il nuovo CEO Adrian Hallmark, che ha preso le redini del noto marchio britannico lo scorso settembre, dopo la sua esperienza nella Bentley. Hallmark ha dichiarato che la sua entrata è stata condizionata dal fascino di Aston Martin e dal potenziale dei suoi investimenti e della sua crescita. “Abbiamo un portafoglio di prodotti che non avremmo mai immaginato in passato”: questa è stata la sua dichiarazione, dove evidenzia l’aumento dei clienti nel settore aprendo così molte opportunità di mercato. Comunque in Aston Martin ci sarà una transizione completamente graduale verso il settore delle automobili elettriche. Il focus iniziale, comunque, sarà orientato verso le motorizzazioni ibride plug-in. Il primo esempio sarà Valhalla, la supercar, mentre diversi modelli utilizzeranno la tecnologie di Mercedes-AMG PHEV.

Tuttavia, Hallmark, ha definito che il primo EV di Aston arriverà entro il 2030, senza avere precisamente una data. Nel futuro Aston Martin cercherà di ampliare la gamma per i suoi modelli la gamma dei varianti, seguendo l’esempio lasciato anche da Porsche. Inoltre si punterà ad incrementare le opzioni di personalizzazione, con oltre 100 nuove opzioni disponibili, dagli scarichi in titanio a nuovi sistemi d’auto premium. In parallelo a ciò, l’attenzione verrà posta anche sulla crescita del DBX, il SUV che ha registrato vendite inferiori a ciò che ci si aspettava. Sul fronte di produzione, Aston Martin ha deciso di andare a ribasso per gli obbiettivi del 2024, con la produzione di 6000 unità. Tuttavia ben al di sotto delle cifre che ha promesso Ferrari. Comunque l’azienda sta puntando a diventare più sostenibile e con margini più elevati.