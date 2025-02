Xiaomi, Redmi e POCO: quali sono i telefoni che non si aggiorneranno qui?

Xiaomi ha aggiornato la lista dei dispositivi End of Support (EOS), ovvero terminali che non riceveranno più update del software. Sono inclusi nuovi tanti modelli di Redmi e POCO che non riceveranno più aggiornamenti software, né di sistema né di sicurezza. Di fatto, questa decisione segna la fine del supporto per diversi smartphone rilasciati tra il 2021 e il 2022, costringendo gli utenti a valutare alternative se vogliono continuare a ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità.

Quali smartphone Redmi e POCO non riceveranno più aggiornamenti?

Tra i dispositivi aggiunti alla lista EOS figurano modelli molto diffusi come Redmi Note 11, Redmi Note 11S e POCO M4 Pro 5G. Anche altri smartphone delle serie Redmi e POCO sono stati inclusi nell’elenco, segnando la fine del supporto per una parte della lineup Xiaomi.

Con l’inserimento in questa lista, Xiaomi conferma che non rilascerà più aggiornamenti MIUI o patch di sicurezza per questi dispositivi. Gli utenti potranno continuare a utilizzarli, ma senza nuove protezioni contro vulnerabilità e senza miglioramenti software futuri.

Cosa significa per gli utenti?

L’assenza di aggiornamenti potrebbe esporre i dispositivi a rischi di sicurezza, poiché non riceveranno più patch per proteggere da nuove minacce informatiche. Inoltre, l’assenza di aggiornamenti di sistema significa che gli smartphone non vedranno nuove funzionalità e miglioramenti prestazionali introdotti nelle versioni più recenti di MIUI o HyperOS.

Per chi utilizza ancora uno di questi dispositivi, la scelta più sicura potrebbe essere valutare un upgrade a un modello più recente, specialmente se si desiderano aggiornamenti continui per almeno altri tre o quattro anni.

Xiaomi continuerà a supportare altri dispositivi?

Nonostante la rimozione del supporto per questi modelli, l’OEM cinese prosegue con aggiornamenti per dispositivi più recenti, concentrandosi su smartphone di fascia media e alta, con aggiornamenti più lunghi per i flagship. I modelli più recenti della serie Redmi Note e POCO continueranno a ricevere aggiornamenti regolari, mantenendo la sicurezza e l’ottimizzazione del sistema.

